中職／公布了！士林在地的林襄加入小龍女 330初登場

味全龍隊季外補強動作頻頻，今天正式公布啦啦隊女神的新戰力，擁有250萬粉絲，在日本被譽為「啦啦隊奇蹟」的超人氣女神林襄，加入小龍女陣容，3月30、31日開幕系列賽將是林襄以小龍女應援身分初登場，並即刻與隊友們展開春訓，為即將到來的新球季做好準備。

自16歲起活躍於平面模特兒的林襄，以其散發純淨魅力的臉蛋和性感身材廣受喜愛，加上活潑親民個性，不僅在台灣、日本乃至香港擁有大量粉絲，更跨足職棒、寫真、演藝和時尚圈領域，成為備受矚目的多方位女星，甚至榮登台灣首位在東京時裝周走秀藝人。

少為人知的是，林襄從小在士林附近長大，也有熟識的親友在士東市場工作，對味全龍主場所在地天母非常熟悉，今年在龍隊球團熱情邀請下「龍躍返鄉」，希望全力投入球場應援為龍隊連霸助陣，同時也為天母球場周邊帶來更多的活力和關注。

除了林襄以外，五位小龍女練習生寧寧、小珍奶、詩雅、沛沛、璦昀，在歷經去年例行賽與台灣大賽的磨練與洗禮後，今年也升格為正式成員，將與Dragon Beauties小龍女全員一起帶領龍迷熱血應援。