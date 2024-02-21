中職／與西武交流 陳韻文感受職人精神：看不到累

統一獅隊與日職西武獅雙獅合作，2016秋訓交流、2019及2023春訓交流賽，獅隊在技術層面上也進行交流學習，陳韻文感受日本職人精神，「從他們身上看不到累。」

陳韻文及蘇智傑兩人均參與每一次技術交流，陳韻文最大收穫就是，從日本選手對於職業的精神層面感到十分佩服，希望自己也能效仿日本職人的精神，展現鬥志及韌性的一面。

日式訓練著重在訓練量多，但是陳韻文從他們身上看不到累，但就算再累他們總是會設法突破，從精神面上展現韌性，熬過最辛苦的時刻。

昨天春訓交流賽與日本高知鬥犬隊進行，陳韻文從旁觀察及上場對決後，發現在日本選手在攻擊層面較以往積極，鎖定攻擊策略都會積極出棒，這對於投手要更有策略，善用配球謀略才能壓制對手。

去年球季陳韻文因為受傷調整狀況不如以往，今年在賽季結束後，提早進入自主訓練調整，這陣子開始進入實戰訓練，透過比賽修正自己的缺失，昨日沒有刻意飆速，目前先透過每一場比賽把每一個投球品質到位，在下一個階段逐漸把好的質量品質增加，讓自已投球內容更加穩定，才能完成教練團給予的任務和角色。