日職／陽岱鋼加入二軍新球隊

曾效力火腿、巨人隊的陽岱鋼重返日本球壇，根據「體育報知」報導，陽岱鋼將加入日職二軍新軍Oisix新潟Albirex隊，經紀公司也證實此事，這將是陽岱鋼暌違3年回到日職體系，力拚一軍的難度在年紀。

37歲陽岱鋼曾在日職一軍出賽16年，拿下過4次金手套、1次盜壘王，2021年與巨人約滿後轉戰海外，先後效力湖國碼頭犬隊、布里斯本俠盜隊、高點搖椅隊，去年在大西洋聯盟高點搖椅出賽98場，打擊率2成71、10轟。

日本職棒今年二軍擴編，增加2支新隊伍，其中之一正是Oisix新潟Albirex，陽岱鋼成為創隊成員之一，隊友還有前阪神隊外野手高山俊、前巨人隊投手三上朋也、前廣島隊投手藪田和樹，陽岱鋼的加入預計能帶領年輕球員，也具有吸票能力。

陽岱鋼重返日本球壇的新聞出現後，不僅台灣球迷關注，也登上日本新聞網站首頁，陽岱鋼所屬經紀公司展逸國際也證實此事，不過對於重返日本的原因並未多加說明。

日本職棒一軍補強期限在7月31日，陽岱鋼若在二軍表現出色，仍有獲得延攬機會，然而日職去年球季僅20名球員年齡超過37歲，野手是11人。

Oisix新潟Albirex已在2月1日展開春訓，陽岱鋼目前人還在台灣自主訓練，等待簽證通過後再到日本向球隊報到，而新球隊首戰3月1日對手正是陽岱鋼前東家火腿，4月9日起更要與巨人進行三連戰，期待陽岱鋼表現。