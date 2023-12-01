中職／陳禹勳未列入 猿保留名單惹爭議

中華職棒契約保留球員名簿（俗稱60人名單）昨天交卷，6隊合計55人未能列入保留，包含陳禹勳、賴鴻誠、郭嚴文、郭永維等即戰力，對尋求補強的新軍台鋼雄鷹隊來說是「大禮包」，還享有年底前優先議約的權利。

根據中職規定，名單外的選手得與其他球團逕行接觸並洽談合約，而新球團前兩年可與戰力外選手在12月31日以前優先議約，台鋼在去年、今年都享有這項權利，去年聯盟也解釋，「優先議約」權利，優先程度大於「母球隊簽回」。

今年60人名單外，有不少好手令人眼睛一亮，劉東洋表示，預計今天與總教練洪一中討論名單，補強人數初步設定2到3位，選才方向與擴編選秀相同，不特別設定投手或野手，「只要符合需求都會考慮。」

現有一軍5隊裡，僅猿隊保護54人沒滿額，13人在契約保留名單之外，扣除宣告自由球員的陳俊秀，名單堪稱最豪華，陳禹勳、賴鴻誠是牛棚大將，郭嚴文、郭永維在內野累積一定實績，另有7人都曾在一軍出賽。

對於名單未滿額、不少戰力在名單外，領隊川田喜則皆表示：「牽涉今後球員合約和球隊實力補強的問題，所以現狀暫不回應。」

另外統一獅隊同樣13人未列入，味全龍隊、富邦悍將隊11人第三多，中信兄弟隊7人排第五；獅隊「綠色坦克」高國慶被放在名單外，領隊蘇泰安表示，經過雙方討論，高國慶明年起將轉任教練。