中職／悍將一口氣「Thank You」8人 將給予離隊同意書

中華職棒今天公布各隊契約保留球員名簿，其中富邦悍將共有11名球員未列入，加上因擴編選秀指名而離隊的郭俊麟則達12人，其中扣除轉任教練的高國輝、葉竹軒、黃柏揚，悍將球團向其餘8名球員說「Thank You」。

富邦悍將表示，高國輝、葉竹軒與季中暫時支援二軍賽事的黃柏揚都將轉換、回歸教練外，另有1投、1捕及6位野手因名額限制未獲球團保留。

悍將未列入保留名簿中的球員，包括投手朱益生、捕手楊皓然、內野手黃兆維、賴柏均、楊瑞承，以及外野手于森旭、王詩聰、廖柏勳，其中廖柏勳申請任意引退。

富邦悍將球團表示，感謝每一位球員過去的貢獻與付出，除給予離隊同意書與最大的祝福外，亦會持續與球員本人及經紀公司討論續約或轉任其他職務之各種可能性，期盼新球季能繼續共同為悍將效力。