中職／60人名單出爐！桃猿沒留鄉長、郭嚴文戰力最猛

中華職棒今天公布「契約保留球員名簿」，6支球隊60人保護名單出爐，樂天桃猿隊僅保護54人，陳禹勳、賴鴻誠、郭嚴文、郭永維都未列入名單內。

根據中職規章規定，球季結束後各隊要提出「契約保留球員名簿」，限額60人，名單外的選手得在不經原球團同意之情況下，與其他球團逕行接觸並洽談合約。

中職6隊有4隊都保護滿60人，新軍台鋼雄鷹隊全部球員加起來僅57人，現有一軍球隊僅猿隊沒滿額，共13人在契約保留名單之外，不少人仍具有戰力，陳禹勳、賴鴻誠都是牛棚大將，郭嚴文、郭永維在內野累積一定實績，另外陳俊秀則是宣告自由球員。