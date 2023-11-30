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中職／60人名單出爐！桃猿沒留鄉長、郭嚴文戰力最猛
中華職棒今天公布「契約保留球員名簿」，6支球隊60人保護名單出爐，樂天桃猿隊僅保護54人，陳禹勳、賴鴻誠、郭嚴文、郭永維都未列入名單內。
根據中職規章規定，球季結束後各隊要提出「契約保留球員名簿」，限額60人，名單外的選手得在不經原球團同意之情況下，與其他球團逕行接觸並洽談合約。
中職6隊有4隊都保護滿60人，新軍台鋼雄鷹隊全部球員加起來僅57人，現有一軍球隊僅猿隊沒滿額，共13人在契約保留名單之外，不少人仍具有戰力，陳禹勳、賴鴻誠都是牛棚大將，郭嚴文、郭永維在內野累積一定實績，另外陳俊秀則是宣告自由球員。
另外統一獅隊同樣13人未列入，味全龍隊、富邦悍將隊11人第三多，中信兄弟隊7人排第五，其中包含自由球員及宣告引退球員。
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