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中職／史上29位新人王都是純本土 陳克羿力抗兩名前旅美投手

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
樂天桃猿隊投手陳克羿。 中央社
樂天桃猿隊投手陳克羿。 中央社

中職年度新人獎從1993年設立至今，擁有旅外資歷的球員從未獲獎，今年3位入圍者中，味全龍隊林凱威、中信兄弟隊鄭浩均都曾旅美，樂天桃猿隊陳克羿是唯一本土代表，能否在21日年度頒獎典禮勝出，球迷都等著看。

中職今天公布新人王入圍名單，將由3位投手競爭，這3人都在去年8到10月登上一軍，今年仍有競爭新人王的資格，2018年選秀會第5輪被Lamigo桃猿隊挑中的陳克羿，力抗去年選秀首輪出線的林凱威、鄭浩均，話題性十足。

林凱威過去在響尾蛇隊小聯盟最高升到2A，去年返台加盟龍隊，本季出賽51場，戰績3勝1敗12中繼18救援、防禦率3.59。

鄭浩均去年返台前，在道奇隊只待過新人聯盟，也打過獨立聯盟球隊，今年在兄弟出賽21場（19場先發），合計101.1局投出110次三振，戰績9勝5敗、防禦率3.02，和猿隊黃子鵬並列最多勝本土投手。

陳克羿過去在二軍磨練4個球季，去年10月22日初登一軍，本季16場先發投出6勝5敗、防禦率4.61，昨天也在總冠軍賽第4戰初登板，先發3局失1分（非自責）無關勝敗。

中職從1993年時報鷹隊曾貴章開始，歷年29位新人王（1995年從缺）都是純本土資歷，龍、猿、兄弟最近奪下這個獎項的球員分別是去年陳冠偉、2019年陳晨威、2017年詹子賢。

中職 林凱威 鄭浩均

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