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PLG／解決居留證問題 富邦勇士簽下伊波卡頂替石博恩

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
富邦勇士隊正式簽約外籍生伊波卡。圖／台北富邦勇士隊提供
富邦勇士隊正式簽約外籍生伊波卡。圖／台北富邦勇士隊提供

PLG台北富邦勇士隊今天宣布與上賽季效力新竹攻城獅隊的外籍生伊波卡（Ifeanyi Uzoma Eboka）正式簽約，新賽季將披上7號球衣，以外籍生身分隨同勇士征戰PLG與東超賽事。

伊波卡來自奈及利亞，身高198公分、體重104公斤，擁有勁爆體能與彈跳能力，2022-23年度效力攻城獅，出賽36場，場均上場15分鐘，繳出5.3分4.5籃板數據。

勇士原外籍生石博恩（Brendon Smart），因休賽期間練球時不慎受傷，目前積極治療中，團隊全力給予協助，期許他能早日康復回歸球場。

對於伊波卡的加入，領隊蔡承儒說：「因為石博恩受傷的因素，球隊邀請伊波卡加盟以便在今年密集的賽事中維持戰力，也很高興看到伊波卡順利重返台灣職籃，希望他能夠盡情發揮，並為勇士帶來即時的貢獻。」

伊波卡日前因為居留證逾期遭到驅逐出境，不過富邦勇士球團強調，目前他已依法取得官方核發之工作證及台灣入境簽證，將立即向勇士報到，投入團隊訓練為新賽季備戰。

富邦勇士 攻城獅 PLG

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