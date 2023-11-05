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中職／終於有人陪！曾總記者會不再形單影隻 「等了300多天」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
桃猿隊教頭曾豪駒出席賽後記者會。記者林伯東／攝影
桃猿隊教頭曾豪駒出席賽後記者會。記者林伯東／攝影

揮別總冠軍賽領軍跨季5連敗，樂天桃猿隊總教練曾豪駒首度在台灣大賽率隊打下勝場，今天在總冠軍賽第2戰經歷延長11局，以4：0擊敗味全龍隊，曾豪駒首度帶選手一起出席賽後記者會，「這次終於人陪，等了大概300多天吧！」

曾豪駒去年首度率隊爭冠，4戰遭到中信兄弟隊清盤，今年與龍隊過招，首戰鏖戰到延長14局兵敗，今天又廝殺到延長賽，猿隊打線11局上攻破王維中，梁家榮的二壘打為猿隊打破僵局，林智平、陳俊秀、林承飛繼續補刀，成晉續在滿壘選到保送，一波猛攻擊潰龍隊。

依聯盟在總冠軍賽的賽後記者會安排，勝隊教頭會帶單場MVP出席，敗隊教頭則是隻身現身，今天梁家榮成為第一位跟著曾總一起現身賽後記者會的選手，曾總不再形單影隻。

曾豪駒表示，「我覺得一切還是謝謝選手努力，不管是去年、今年，大家都想拚一個總冠軍，今年從挑戰賽到現在，每個人都付出滿多。」這一勝終於到手的心情，曾總感性說：「對我來講，只要持之以恆，和選手一起面對系列賽每場比賽，這都是一起努力的回憶。」

總冠軍賽打完前2場，以1勝1敗打平，曾豪駒看猿隊選手連兩年經歷台灣大賽的成長，他指出：「不會去帶著昨天失敗的心情、有壓力去比賽，當下結束就是結束了，就像現在，贏球的喜悅也僅於今天晚上。」

桃猿隊教頭曾豪駒。記者林伯東／攝影
桃猿隊教頭曾豪駒。記者林伯東／攝影

曾豪駒 梁家榮 台灣大賽

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