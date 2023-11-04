中職／龍猿纏鬥史上第15場延長賽 冠軍賽無天母條款

天母棒球場1萬名球迷的熱情要繼續燃燒，今晚總冠軍賽第一戰打得難分難捨，正規9局打完樂天桃猿與味全龍隊2：2戰平，比賽進入總冠軍賽史上第15次的延長賽。

地主味全龍在1局下就先靠劉基鴻的2分砲得分，他也成為史上第6位生涯總冠軍賽首打席開轟的球員，23歲又1天的年紀，寫下隊史總冠軍賽第二年輕開轟紀錄，巧合的是，第一年輕的張泰山是在1998年11月4日開轟，年僅22歲又4天。

猿隊在比賽後段展開攻勢，5局上先靠徐若熙不穩攻占滿壘，隨後陳晨威面對中繼的羅華韋選到保送擠回1分，7局上則是朱育賢的適時安打，敲回二壘上的林承飛，追平比數。

9局打完兩隊都沒再得分，讓此役成為總冠軍賽史上第15場延長賽，前一次是2020年統一獅與中信兄弟隊的第1戰，打到10局才分勝負；打最久的則是2009年兄弟象與統一獅隊的第6戰，打到17局才結束。