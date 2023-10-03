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中職／肯特7局失1分、高國輝連5場敲安 悍將擊敗兄弟

中央社／ 台北3日電
富邦悍將投手肯特。 聯合報系資料照
富邦悍將投手肯特。 聯合報系資料照

中職富邦悍將隊今天與中信兄弟交手，悍將靠著洋投肯特7局失1分優質先發，高國輝2安1打點、連5場出賽敲安，悍將終場以2比1拿下勝利，肯特獲選單場MVP。

中華職棒富邦悍將隊今天在主場新莊棒球場迎戰中信兄弟，悍將3局下有攻勢，李宗賢率先敲出二壘打、王勝偉補上二壘打幫助球隊先馳得點，1人出局後高國輝也敲出二壘打，替球隊多添1分保險分。

悍將今天由洋投肯特先發，肯特開賽稍微有狀況，1局上2人出局後被敲出安打、投出四壞保送，但沒有讓兄弟延續攻勢。

肯特4局再有危機，隊友發生守備失誤後再被周思齊敲出安打、攻佔得點圈，但及時回穩、沒有失分，肯特5局上遇到狀況，被陳家駒、岳政華接連敲出安打，1人出局後再被敲出滾地球失掉1分。

肯特6、7局回穩、沒有多掉分數，今天總計用107球投7局，僅被敲出5支安打，投出5次三振、1次保送，失掉1分責失分，好投壓制拿下個人本季第5勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

悍將38歲野手高國輝今年季後確定引退，但9月底回到一軍，從26日起連5場出賽敲安，長打也有發揮，26日開轟，近4場比賽敲出4支二壘打、表現亮眼。

肯特接受主場MVP訪問時表示，大家是一個團隊、輸贏在一起，今天是場很棒的比賽，投手做好自己的工作，守備也幫忙、打擊需要時有發揮，才能打出精彩的比賽。

肯特也提到對於台灣棒球場的「台式應援」印象深刻，球迷的加油聲和啦啦隊的舞蹈，都為比賽注入活力，即便在今天雨勢不斷的情況下，場上還是很熱鬧，「台式應援是全世界最美麗的風景」。

高國輝 富邦悍將

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