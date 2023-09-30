中職／說好不掉眼淚…高國輝引退淚崩 想起復健點滴
「棒球情人」高國輝今晚在引退賽敲安複製劇本完美退場，賽後富邦悍將隊的引退儀式更安排全壘打大賽，他敲出3轟向現場10928名球迷告別，說好不掉眼淚的他，看到親朋好友的祝福，仍忍不住淚崩。
賽後引退儀式上，不僅中職會長蔡其昌、富邦集團董事長蔡明忠等人出席，還有光復國小棒球隊的朋友、當年水手隊球探史托維克（Jamey Storvick）、師大體育學系助理教授李恆儒等高國輝棒球路上的貴人，太太及老婆也為他獻上擁抱，周思齊、陳偉殷、曼尼等球員也透過影片祝福。
賽前說好不想看到眼淚，但高國輝還是被引退儀式逼哭，他說：「不是特別看到誰，而是回想到這11年的中職生涯，經歷過開刀、復健一路走來，對職棒球員來說，最難的就是大傷後如何回來，又要有好的表現，慶幸當年自己好好努力，有熬了過來。」
最後的「完美輝擊」儀式，原本限時3分鐘讓高國輝力拚全壘打一饗外野球迷，不料隊友們也一一上來餵球，乾脆換成不計時，在敲出第3轟後，高國輝拋下球棒開始繞壘，回到本壘接受隊友的慶祝。
「希望時間停在這一刻。」高國輝說：「能夠跟大家一起打棒球，最捨不得是他們常常會做一些很傻的事，未來還是在這支球隊，只不過不是球員身分了。」今年季後退休的高國輝將轉任教練，詳細定位仍等季後再做討論。
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