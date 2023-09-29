中職／亞洲百大DJ SODA來開球 許願成功球迷樂翻
被封為「韓國性感女神」的亞洲百大DJ「DJ SODA」今日為中華職棒樂天桃猿隊「月娘趴」開球，由投手曾仁和擔任捕手，一起完成好球，球迷熱情大呼：「我們愛DJ SODA！」
DJ SODA亮麗的外表及傲人的身材讓她受到眾多粉絲喜愛，除了在韓國是家喻戶曉的知名人士外，也時常受邀到國外巡迴表演，在世界各地享有高人氣。
樂天桃猿日前邀請DJ SODA擔任主題趴「Girls Day」的看板人物，當時不少人許願能夠邀請DJ SODA來開球；今天SODA回應球迷期待，在中秋節當天來到樂天桃園棒球場開球，也特別用中文向球迷打招呼說：「大家好！」
SODA不但大逛商品部，還逗趣尋找好友李多慧的人形看板，她更特別想要看球場DJ室，更小秀了一段EDM，樂天貼心地在大螢幕上秀出歡迎SODA的圖，SODA也在球迷面前大方秀出自己的招牌EDM辣舞和桃猿加油舞。
SODA也和Rakuten Girls相見歡，Rakuten Girls特別為她編了一段「超級喜歡DJ SODA」加油舞，SODA認為Rakuten Girls很可愛，在逛球場的時候好多人跟她打招呼，特別謝謝大家，局間更登上禮砲車在球場送禮物給球迷，讓今天完全變成SODA之夜。
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