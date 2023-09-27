棒球／井端弘和可望掌日本國家隊兵符 首戰11月亞冠賽

日媒報導，曾效力日本職棒讀賣巨人隊的井端弘和，可望執掌日本國家隊兵符，預料近期將對外公布。井端若順利上任，首場國際賽事就是今年11月舉行的第2屆亞冠賽。

日媒Sponichi Annex報導，「日本武士隊（日本棒球代表隊）強化委員會」9月26日已跟過去在中日龍隊及讀賣巨人隊表現活躍的井端弘和，就執掌日本國家隊兵符進行正式談判，井端已私下同意接下監督一職，預料近期將對外公布。

日本國家隊前監督栗山英樹在完成率隊奪得世界棒球經典賽（WBC）冠軍目標請辭後，一度找不到後繼人選；但在不堅持一定要長期執掌兵符到2026年第6屆WBC的想法後，讓強化委員會決定先尋找能擔任近期國際大賽的監督人選。

強化委員會過去一段時間鎖定曾以選手及教練身分參與國際大賽及短期賽事、擁有豐富經驗的井端作為最佳接棒人選。

井端曾以日本武士隊選手身分出賽2013年的WBC，也以教練身分對日本隊在2021年東京奧運奪金做出貢獻。

井端現任日本U12代表隊監督，8月也曾擔任U18臨時教練，參與培育日本棒球各世代的能力獲得一定評價。

井端一旦接任日本國家隊監督後，首場國際賽事將是今年11月在日本東京巨蛋舉行的第2屆「亞洲職棒冠軍爭霸賽」，且執掌兵符期間可能到2024年11月舉行的「世界棒球12強賽」。

井端1975年在日本神奈川縣出生，現年48歲。1997年以選秀第5順位加盟中日龍隊，2013年球季結束後轉隊到讀賣巨人隊，2015年從現役球員退休。

井端選手生涯總計敲出1912支安打，也有149次盜壘成功，曾7度榮獲金手套賞、5度入選最佳9人。退休後歷任巨人隊及日本武士隊教練，2020年起擔任NTT東日本棒球隊教練，2022年擔任U12日本代表隊監督。

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