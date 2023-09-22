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棒球／終於等到了！亞錦賽將成大巨蛋首戰 邀請王貞治來台
台北大巨蛋預定年底啟用，若通過9月25日的測試，最快10月中可以取得使用執照，12月在台灣舉行的亞洲棒球錦標賽預計在此舉辦，將成為大巨蛋首場國際賽事，屆時也將邀請王貞治來台。
根據台北市副市長李四川昨日受訪時說法，大巨蛋還差一次最終的消防安檢，若通過本月底就可先行核准，10月中取得使用執照，趕得上年底的亞錦賽。
中華棒協秘書長林宗成今日表示，等大巨蛋確定取得使用執照後，就會確定作為亞錦賽的舉辦場地，「以目前台北市政府提出的時間點，原則上就是在大巨蛋，也會邀請王貞治作為大巨蛋開幕的嘉賓，他已經答應屆時一定來台。」
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