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棒球／終於等到了！亞錦賽將成大巨蛋首戰 邀請王貞治來台

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
遠雄大巨蛋目前剩下消防安檢還未過關，李四川透露25日消防局會前往檢查，若沒問題，預計10月中取得使照。圖／聯合報系資料照
遠雄大巨蛋目前剩下消防安檢還未過關，李四川透露25日消防局會前往檢查，若沒問題，預計10月中取得使照。圖／聯合報系資料照

台北大巨蛋預定年底啟用，若通過9月25日的測試，最快10月中可以取得使用執照，12月在台灣舉行的亞洲棒球錦標賽預計在此舉辦，將成為大巨蛋首場國際賽事，屆時也將邀請王貞治來台。

根據台北市副市長李四川昨日受訪時說法，大巨蛋還差一次最終的消防安檢，若通過本月底就可先行核准，10月中取得使用執照，趕得上年底的亞錦賽。

中華棒協秘書長林宗成今日表示，等大巨蛋確定取得使用執照後，就會確定作為亞錦賽的舉辦場地，「以目前台北市政府提出的時間點，原則上就是在大巨蛋，也會邀請王貞治作為大巨蛋開幕的嘉賓，他已經答應屆時一定來台。」

王貞治 棒球

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