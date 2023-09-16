中職／張祖恩遲未「開箱」 恰總笑答10年理論

中信兄弟隊投手張祖恩還在等待一軍初登板，8月曾1球未投「快閃」一軍，這回從12日升上來到現在尚未出賽，對於何時「開箱」，總教練彭政閔認為選手若有能力，不用急著「開箱」，先在旁邊觀察投手弱點，會讓他的登板有更好的表現。

年僅19歲的張祖恩為兄弟去年第7指名，曾在8月29日登錄一軍，1球未投再於31日下降二軍，這回是在9月12日升上一軍，尚在等待初登板。

被問到張祖恩何時「開箱」，彭政閔笑答，「不急啦！他才第一年，如果他可以打10年，還有9年可以等。」

恰總表示，如果選手有能力，不用急著「開箱」，「讓他們先從中觀察，看對方選手弱點，或許再上去投會有更好表現，也要看球隊戰力需要去做調整。」