快訊

獨／賴佩霞閃辭舞台劇挨批大小眼 劇場導演點出關鍵原因

桃園工廠進口蛋製成液蛋產地卻標台灣 散裝蛋也未標產地流入市場

7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：大陸國產晶片再差都要用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／張祖恩遲未「開箱」 恰總笑答10年理論

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
中信兄弟隊總教練彭政閔。本報資料照片
中信兄弟隊總教練彭政閔。本報資料照片

中信兄弟隊投手張祖恩還在等待一軍初登板，8月曾1球未投「快閃」一軍，這回從12日升上來到現在尚未出賽，對於何時「開箱」，總教練彭政閔認為選手若有能力，不用急著「開箱」，先在旁邊觀察投手弱點，會讓他的登板有更好的表現。

年僅19歲的張祖恩為兄弟去年第7指名，曾在8月29日登錄一軍，1球未投再於31日下降二軍，這回是在9月12日升上一軍，尚在等待初登板。

被問到張祖恩何時「開箱」，彭政閔笑答，「不急啦！他才第一年，如果他可以打10年，還有9年可以等。」

恰總表示，如果選手有能力，不用急著「開箱」，「讓他們先從中觀察，看對方選手弱點，或許再上去投會有更好表現，也要看球隊戰力需要去做調整。」

彭政閔 中信兄弟

延伸閱讀

中職／新人王之爭不選邊站 恰總有看到桃猿對陳克羿的刻意

中職／盜盜盜盜！兄弟快腿壓制桃猿 呂彥青跨局沒問題

中職／馬格文二軍好投能升嗎？恰總：要看前3位洋投

中職／岳東華、江坤宇傷後動起來 復出時間恰總放心中

相關新聞

日職／宋家豪百中繼入袋台灣第一人 4年野望成真

日職樂天金鷲隊台灣投手宋家豪今天中繼登板，1局無失分的表現取得本季第13次中繼成功，也達成生涯第100次中繼成功，締造台...

棒球／陽岱鋼獨聯本季第10轟出爐 3安3打點手感佳

效力美國獨立聯盟大西洋聯盟高點搖椅隊的台灣好手陽岱鋼睽違1個多月開轟，今天敲出個人本季第10轟，單場3安、貢獻3分打點，...

中職／林子偉遭代打因背部緊繃 差點神調度？曾總：成功才是

樂天桃猿隊昨天打到延長10局以3：5輸給中信兄弟隊，林子偉在第10局的打席被代打換掉，總教練曾豪駒指出，林子偉昨天在接球...

中職／張祖恩遲未「開箱」 恰總笑答10年理論

中信兄弟隊投手張祖恩還在等待一軍初登板，8月曾1球未投「快閃」一軍，這回從12日升上來到現在尚未出賽，對於何時「開箱」，...

中職／林佳緯下周一軍隨隊 能否「開箱」要看林安可

中職各隊新秀陸續向球隊報到，統一獅隊總教練林岳平對第一指名林佳緯也有安排，下周將跟隨一軍一起訓練，雖然本季暫無升上一軍的...

中職／裁判來看他手套上的「B」 艾里歐：喜歡嗎？

中信兄弟隊洋投艾里歐手套上大大的「B」字，昨天面臨樂天桃猿隊總教練曾豪駒提出疑問、裁判檢查，最終放行，艾里歐回想當下狀況...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦