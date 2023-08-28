中職／林子偉只差三壘打完全打擊 悍將近3年從未4連勝
樂天桃猿隊今天在桃園球迎戰富邦悍將隊，洋投道博格先發6.1局失1分（非自責），林子偉生涯首打點、首轟先後出爐，終場以8：3獲勝，悍將挑戰近3年首次4連勝紀錄再次失利。
道博格用102球完成6.1局任務，被揮出4支安打、保送兩次，投出4次三振，本季戰績升至3勝2敗、防禦率1.86。
悍將1局上靠李宗賢內野安打、道博格牽制失誤、王勝偉三壘打，攻下全場第1分。
猿隊1局下立刻反攻，陳晨威率先安打，廖健富轟出右外野兩分砲，本季第18轟出爐，打點增至64分，仍居中職雙冠王，生涯也達300分打點。
4局下，朱育賢揮出二壘打，靠梁家榮內野滾地球攻占三壘，悍將內野趨前防守，林子偉揮出游擊區後方小飛球，剛好形成安打，攻下中職生涯第1分打點，幫助猿隊3：1領先。
林子偉6局下轟出右外野陽春砲，生涯首轟出爐，也是出賽3場首支長打，猿隊擴大領先差距；他在8局下滿壘時，追加兩分打點二壘打，全場4打數3安打、攻下4分打點，只差三壘打就是完全打擊，獲選單場MVP。
猿隊8局下出現4支安打、兩次保送，宋嘉翔也揮出兩分打點安打，幫助球隊領先7分，同樣有單場3安猛打的好表現。
悍將9局上面對日籍投手由規，揮出3支安打攻下兩分，終場仍以5分之差落敗。
悍將洋投肯特先發6局，被揮出8支安打，包括兩支全壘打，失4分都是自責分，戰績掉到4勝10敗、防禦率3.61，成為本季首位10敗投手，悍將終止近3年第17次3連勝。
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