中職／林子偉歸隊首次鎮守二壘 曾豪駒掛保證毫無問題

樂天桃猿隊今天在桃園主場迎戰富邦悍將隊，林子偉確定擔任先發二壘手，將是中職生涯初體驗，總教練曾豪駒完全不會擔心，他說：「林子偉以二、游為主，本來就有二壘防區的能力。」

林子偉19日初亮相對戰統一獅隊，隔天再戰味全龍隊，兩天都以游擊防區為主，合計8打數2安打，還未有長打表現，之後因為確診無法出賽，今天將重新在桃園球場上陣。

林子偉旅美生涯當過內、外野「工具人」，返台暫以內野為主，曾豪駒表示，未來是否安排林子偉守外野，要看隊型需求，現階段不會有太大變動。

儘管林子偉目前只出賽兩場，曾豪駒強調「看得出成熟度」，尤其過去展開旅美生涯前，等級就高出一般球員，在美國又累積不少經驗，一定是有能力的球員。

曾豪駒今天安排林子偉首次鎮守二壘，林承飛接下游擊區任務，3名外野手從左到右分別是陳晨威、林立、成晉。