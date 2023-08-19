中職／「海歸」站穩游擊過來人 陳鏞基看林子偉：恭喜樂天
林子偉在中職的第一戰，從樂天桃猿隊游擊手出發，過去「海歸派」在中職站穩游擊的案例極其罕見，統一獅隊陳鏞基堪稱唯一一例，被問到林子偉鎮守游擊的功力，陳鏞基直言不會有問題，他的游擊場數、歷練都遠遠勝過自己。
過去旅美返台加入中職，能在游擊位置上穩定發展的選手並不多，陳鏞基2011到15年都以游擊為主已是唯一一例，郭嚴文站過46場先發游擊，但生涯多以二壘為主，胡金龍則是在游擊出賽4場後就轉往外野奔馳。
談起林子偉的鎮守游擊能力，陳鏞基直言「piece of cake」，他指出自己在美國時是以二壘為主，而林子偉在美職、國際賽累積的游擊歷練比自己更多，「而且他的運動能力很好，我覺得他不管哪個位置都可以，啊…可能除了捕手吧！」
「就是看他的球隊是缺哪個位置，基本上像他這樣的選手，放在哪個位置對球隊都是很大的幫助。」陳鏞基坦言，游擊是個相對負擔較大的位置，要顧慮的東西也比較多，「如果可以站穩，對樂天守備會是很大的幫助。」
林子偉近年春訓返美前都先跟著獅隊練球，與選手建立頗深交情，陳鏞基也很喜歡他，「很好的選手，為人也很謙虛、很好相處，所以…恭喜樂天。」林子偉在選前、選後都有不少交易聲浪，陳鏞基也不諱言有期待與他當隊友，「我相信每一隊都是」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言