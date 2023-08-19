快訊

證實見謝典林談合作郭台銘選2024 柯文哲堅定吐「1理由」：不可能

長條雷雨帶靠近台灣！10縣市發布豪雨特報 恐影響至晚間

46%國人不支持民進黨繼續執政 朱立倫「24字箴言」揭勝選契機

中職／「海歸」站穩游擊過來人 陳鏞基看林子偉：恭喜樂天

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
陳鏞基（右）。 報系資料照
陳鏞基（右）。 報系資料照

林子偉在中職的第一戰，從樂天桃猿隊游擊手出發，過去「海歸派」在中職站穩游擊的案例極其罕見，統一獅隊陳鏞基堪稱唯一一例，被問到林子偉鎮守游擊的功力，陳鏞基直言不會有問題，他的游擊場數、歷練都遠遠勝過自己。

過去旅美返台加入中職，能在游擊位置上穩定發展的選手並不多，陳鏞基2011到15年都以游擊為主已是唯一一例，郭嚴文站過46場先發游擊，但生涯多以二壘為主，胡金龍則是在游擊出賽4場後就轉往外野奔馳。

談起林子偉的鎮守游擊能力，陳鏞基直言「piece of cake」，他指出自己在美國時是以二壘為主，而林子偉在美職、國際賽累積的游擊歷練比自己更多，「而且他的運動能力很好，我覺得他不管哪個位置都可以，啊…可能除了捕手吧！」

「就是看他的球隊是缺哪個位置，基本上像他這樣的選手，放在哪個位置對球隊都是很大的幫助。」陳鏞基坦言，游擊是個相對負擔較大的位置，要顧慮的東西也比較多，「如果可以站穩，對樂天守備會是很大的幫助。」

林子偉近年春訓返美前都先跟著獅隊練球，與選手建立頗深交情，陳鏞基也很喜歡他，「很好的選手，為人也很謙虛、很好相處，所以…恭喜樂天。」林子偉在選前、選後都有不少交易聲浪，陳鏞基也不諱言有期待與他當隊友，「我相信每一隊都是」。

陳鏞基 林子偉 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／WBC外野→桃猿游擊 餅總看林子偉守位不意外

中職／斷念再拚旅外 林子偉體驗職棒生涯第一個在台灣的夏天

中職／「子海嘯」第一道浪 桃猿林子偉扛游擊手出戰統一獅

中職／陳雁風看好林子偉反應能力 但也點出未來4大考驗

相關新聞

中職／「子海嘯」第一道浪 桃猿林子偉扛游擊手出戰統一獅

「子海嘯」的第一道浪，今天席捲桃園棒球場，林子偉擔任樂天桃猿隊先發第6棒、游擊手，出戰統一獅隊，獅隊則由名字與他接近的左...

中職／斷念再拚旅外 林子偉體驗職棒生涯第一個在台灣的夏天

林子偉今天迎接在中華職棒的第一戰，回歸台灣的一刻，他已有覺悟，「回來選秀，就已經放下國外的夢想。」

中職／WBC外野→桃猿游擊 餅總看林子偉守位不意外

統一獅隊成為「子海嘯」林子偉在中職首戰的對手，扛起先發游擊手、第6棒，獅隊教頭林岳平看他的打序、守位安排直言不意外，這樣...

中職／2主砲打擊率2成不是問題 餅總說問題是打的時機

統一獅隊近況低迷，今天將何恆佑、郭阜林升上一軍，總教練林岳平表示：「就打打看！」兩位主砲林安可、蘇智傑下半季都陷入低潮，...

中職／林子偉強勢接管猿隊游擊？林承飛：有競爭才能成長

今年選秀狀元林子偉上周經過震撼交易後轉戰樂天桃猿隊，並在今天首場先發擔任第6棒、游擊手，令原先火力已是聯盟頂尖的打線更加升級。林子偉的加入對猿隊未來內野布局帶來衝擊，首當其衝的就是主戰游擊手林承飛，本

中職／「海歸」站穩游擊過來人 陳鏞基看林子偉：恭喜樂天

林子偉在中職的第一戰，從樂天桃猿隊游擊手出發，過去「海歸派」在中職站穩游擊的案例極其罕見，統一獅隊陳鏞基堪稱唯一一例，被...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦