中職／雄鷹也有韓籍外援 安芝儇培訓啦啦隊還計畫揪隊友來台

台鋼雄鷹隊引進最強外援，今天正式揭開WING STARS台灣鋼鐵集團啦啦隊報名者最感興趣的「專屬培訓」面紗，將延請韓國職棒超人氣「國民女神」、曾被譽為「最強外掛」的安芝儇（안지현），設計及指導整體啦啦隊培訓課程。

自籌組開始便祭出超過千萬經費、以集團為名進行選拔的「台灣鋼鐵集團WING STARS啦啦隊」，除了以打造進軍演藝圈的規格規畫完整賽制、投入專業資源，更首開先例直接公布正式成員將獲得至少50萬元保障年薪（未含績效分紅、商業合作等）；共有四大階段的整體選拔，分為初選評比、新秀複賽、專屬培訓與正式決選，而其中定位為「甜美、活力、專業、熱情」全方位的「專屬培訓」。

自開放報名起，便引起眾多報名者的期待與詢問，如今公布將與安芝儇合作，導入完整且專業的韓職啦啦隊經驗，預期再引起一波報名熱潮。

身高169公分、擁有亮眼外貌與100公分逆天長腿的安芝儇，因為疫情前曾來訪台灣，不只在南韓，在台灣也擁有超高知名度與人氣，自2023年初於社群平台宣布離開釜山樂天巨人啦啦隊消息後，就有許多台灣球迷敲碗來台大喊「台灣can help」，希望有機會能在台灣球場看見她的身影，而7月才剛來台旅遊的安芝儇，對台灣留下深刻的印象，也曾走訪台灣球場觀看棒球賽事，這份特別的經驗，讓她對於台灣啦啦隊有更深的認識，更能精準的規畫出合適的培訓課程。

對於未來課程的內容，安芝儇也表示已有初步的想法，培訓期間，也將會邀請其他啦啦隊隊友共同來台授課。

台灣鋼鐵集團除了透過導入集團式經營、未來將運用集團資源為WING STARS啦啦隊的正式成員們規劃演藝方向、提供更多演出舞台外，也同步重視成員們於啦啦隊應援基本功的訓練，所以自2023年上半年起，便鎖定帶起啦啦隊應援文化的南韓，積極透過管道尋找合作可能，希望能將最原汁原味且紮實的韓式應援訓練引進培訓，打造與眾不同的啦啦隊文化，讓球迷看見更多不同的精采表現。