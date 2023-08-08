中職／克維斯6局10K、林益全雙安屠龍 悍將休兵日登頂

林益全儼然成為統一獅隊近期最會打的男人，今天雙安都為獅隊的攻勢添材火，最終以3：1擊敗味全龍隊，此戰一來一往後，獅隊再度以0.5場勝差領先躍居全年戰績第一，龍隊在下半季戰績榜上也無法獨享龍頭，富邦悍將隊上升並列第一。

面對龍隊先發投手郭郁政，獅隊2局下以連續3支安打開局，蘇智傑的一壘打之後，兩老陳鏞基、林益全相繼敲出二壘打各帶1分打點，幫助獅隊先取得2：0領先。

獅隊在7局下的攻勢，也有林益全的戲，由林益全、陳重羽安打串聯，再添保險分。

獅隊洋投克維斯先發6局被敲4安打、失1分，送出10次三振，唯一失分是第6局挨了吉力吉撈．鞏冠陽春砲，拿下本季第7勝；郭郁政先發5局僅用59球，被敲4安打、失2分，打線無力再進一步，讓他承擔本季第7敗。

龍隊將全年第一奉還獅隊，且下半季7勝5敗1和，與7勝5敗的悍將並列第一，這是悍將自4月3日後首度躍上戰績榜首位。