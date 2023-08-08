快訊

北捷車廂瀰漫汗臭味 網直指與限溫令有關！經濟部晚間回應了

奪命乳酪！男遭15000個巨大輪狀乾酪壓死 耗時12小時尋獲遺體

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／克維斯6局10K、林益全雙安屠龍 悍將休兵日登頂

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
陳傑憲跑出統一獅隊史第3000盗。圖／統一獅隊提供
陳傑憲跑出統一獅隊史第3000盗。圖／統一獅隊提供

林益全儼然成為統一獅隊近期最會打的男人，今天雙安都為獅隊的攻勢添材火，最終以3：1擊敗味全龍隊，此戰一來一往後，獅隊再度以0.5場勝差領先躍居全年戰績第一，龍隊在下半季戰績榜上也無法獨享龍頭，富邦悍將隊上升並列第一。

面對龍隊先發投手郭郁政，獅隊2局下以連續3支安打開局，蘇智傑的一壘打之後，兩老陳鏞基、林益全相繼敲出二壘打各帶1分打點，幫助獅隊先取得2：0領先。

獅隊在7局下的攻勢，也有林益全的戲，由林益全、陳重羽安打串聯，再添保險分。

獅隊洋投克維斯先發6局被敲4安打、失1分，送出10次三振，唯一失分是第6局挨了吉力吉撈．鞏冠陽春砲，拿下本季第7勝；郭郁政先發5局僅用59球，被敲4安打、失2分，打線無力再進一步，讓他承擔本季第7敗。

龍隊將全年第一奉還獅隊，且下半季7勝5敗1和，與7勝5敗的悍將並列第一，這是悍將自4月3日後首度躍上戰績榜首位。

統一獅隊投手克維斯先發6局僅失1分，送出10次三振。圖／統一獅隊提供
統一獅隊投手克維斯先發6局僅失1分，送出10次三振。圖／統一獅隊提供

統一獅 味全龍 林益全 郭郁政

延伸閱讀

中職／黃勇傳解鎖首得分、首打點 獅隊隔72天再贏兄弟

中職／林益全轉隊後枯木逢春 高國輝、蔣智賢近乎神隱

中職／古林好投、4人猛打擒服悍將 贏到餅總嘴角失守

中職／姚杰宏的「仰角約定」 尋找記憶中的林益全

相關新聞

中職／張志豪連兩打席開砲 生涯8季轟到雙位數

中信兄弟隊張志豪今天再度演出先敲追平轟，再掃超前轟的戲碼，本季累積11轟，締造生涯第8個雙位數全壘打賽季。

中職／洲際球場的老鼠都不小 恰總選手時期看過巨鼠的阿公

台中洲際棒球場昨天上演「巨鼠入侵」，肥滋滋程度讓統一獅隊洋投布雷克都伸手比畫大小，中信兄弟隊總教練彭政閔則是透露，洲際的...

中職／陳傑憲跑出猛獅隊史第3000盜 兄弟也在倒數中

統一獅隊的隊史第3000盜，由陳傑憲快腿拔得先機，今天在3局下敲安後盜二壘成功，獅隊是史上第一支完成3000盜的球隊，中...

中職／王勝偉盜壘追平自己 恰總先虧他「百觸」竟沒300盜

王勝偉在彭政閔45歲生日當天跑出生涯第230、231盗，追平中職史上第3的位置，彭政閔聽聞先是恭喜他，但也忍不住虧這位前...

日職／來看二軍台將 王柏融選保送、宋家豪被敲2安無失分

日職東北樂天金鷲隊投手宋家豪今天在二軍出賽，後援登板投1局被敲2支安打，不過順利化解危機沒有失分；火腿隊王柏融則先發打第...

中職／克維斯6局10K、林益全雙安屠龍 悍將休兵日登頂

林益全儼然成為統一獅隊近期最會打的男人，今天雙安都為獅隊的攻勢添材火，最終以3：1擊敗味全龍隊，此戰一來一往後，獅隊再度...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦