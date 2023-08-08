中職／桃猿10天9戰先照輪值走 牛棚預備軍有蘇俊璋

樂天桃猿隊今天展開10天9戰，先發投手安排暫時還沒有特別調度，先照輪值走，牛棚負荷預期會比較重一點，總教練曾豪駒指出，「如果需要人力，蘇俊璋也準備好了。」

猿隊下周一有一場與富邦悍將隊的補賽，銜接兩周賽程將成10天9戰的地獄賽程，今天先由洋投霍爾先發，明天一戰交給陳克羿。

曾豪駒表示，之前輪值怎麼排，本周就怎麼排，維持現有的2洋投3土投輪值，由於7月最後一周的賽程才剛有整周的休息，還不到洋將升降的時候，「經過這幾天後，再看看投手的體力調節怎樣再去安排。」

牛棚的部分預期會負荷會比較吃重，曾豪駒表示，蘇俊璋已經準備好，目前先在二軍出賽維持手感，看這幾天投手出賽狀況，若牛棚有需求時就會回歸一軍；至於翁瑋均，他坦言：「球速還沒有恢復，目前看是只有138左右。」