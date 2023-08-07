中職／台灣大悍將中學主題日 選出新校草

台灣大哥大與富邦悍將隊聯手舉辦「台灣大哥大悍將中學」主題日，兩天活動人氣爆棚，吸引破萬人進場，今年也選出悍將中學的新校草，由本季打出「十年三壘」身手的李宗賢獲選。

球團昨天邀請全球聲量前三名的射擊遊戲「特戰英豪」中三位人氣特務「愷宙」、「菲德」、「聖祈」，與台灣大總經理林之晨一同擔任開球嘉賓。

林之晨表示，這是「特戰英豪」電競遊戲特務第一次站上投手丘開球，今年適逢遊戲三周年，推出年度最鉅改版「第七幕：進化論」，新增全新「團隊死鬥」遊戲模式，特別邀請遊戲中的特務參與悍將中學主題日，與玩家近距離互動。近年隨電競市場擴大，不只是遊戲，正式成為運動競技的一種，能與悍將選手齊聚投手丘別具意義。

三位特戰英豪特務也前往場邊「特戰英豪軍訓課」攤位，除吸引玩家粉絲合影，更有資深玩家熱情反饋，改版後全新遊戲模式突破許多的原經典對戰的限制，讓刺激度更上一層樓。

一年一度的悍將中學校草選拔由李宗賢勝出，本屆更首度設立校花選拔，甜美系、才藝系、開朗系、氣質系、俏皮系五大風格校花任球迷投票，由林之晨親自頒發多項好禮給校花、校草得主。

賽後邀請多組藝人輪番開場，「金曲才女」魏如萱演唱多首動人心弦的歌曲，「本土天團」玖壹壹也壓軸登台，演唱今年世界棒球經典賽主題曲「世界都看見」，為兩天的主題日畫下完美句點。