CBA／母親、女友到場見證選秀 林彥廷兌現夢想舞台門票

政治大學畢業球員林彥廷在今天登場的CBA選秀會中，由北京控股以探花籤將他選入陣中，成為我國史上第9位在CBA選秀會中選的球員，而林彥廷也表示，一直以來都希望能挑戰世界頂尖舞台，而今天就像是兌現了夢想舞台的門票。

身為政大UBA三連霸的主力班底，林彥廷日前選擇放棄原先報名的PLG選秀，並成為今年唯一報名CBA選秀的台灣球員，而今天他也如願以探花身份獲選，並在母親與女友的見證下戴上象徵北京控股的選秀帽。

林彥廷坦言從高中開始就一直嚮往挑戰世界頂尖舞台，他除了感謝一路以來幫助他的人外，也認為自己的努力被看見，「今天就像是拿下了兌現夢想舞台的門票，我會更努力去把握這個機會、承接這個頭銜。」

成為政大校史首位在CBA選秀會獲選的球員，林彥廷也期盼為學弟開創全新的道路，「政大雄鷹是最堅強的FAMILY，我們要做的就是相信自己、相信團隊、相信政大。只要大家一起加油，雄鷹高飛沒有極限，我們可以創造出屬於自己的故事。」

對於過去一段時間在成都等待選秀到來，林彥廷表示最驚訝的就是有球迷到飯店外等他、表達支持，對於將在CBA展開職業生涯，他則說：「好多球員我都只聽過名字，但和長相對不起來，人看起來都很和善。特別覺得蒙古球員好粗壯，他們的手臂都比我大腿還粗。有時候他們講話速度太快，我一下子會聽不懂。」

此外，林彥廷也將成為劉錚、陳盈駿、林庭謙與馬建豪外，新賽季第5位在CBA登場的我國球員，他也感謝林庭謙過去一段時間不吝與他分享在CBA發展的建議，「因為打主客場，有機會遇到同樣來自台灣的前輩。林庭謙學長是很棒的學習對象，感謝他給我很多建議，還有在訓練方面以身作則。」

在選秀結束後，林彥廷與政大雄鷹總監孫秉宏將在與球隊討論合約細節後，先回台灣持續個人訓練，也將完成補充兵役程序，「當然一定要好好陪陪家人。」