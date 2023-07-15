快訊

「一級致癌物食物」你可能天天吃？長期食用恐增肝硬化、肝癌風險

陸官場整肅不斷 秦剛失蹤新傳聞超展開 原因快揭曉了？

MLB／張育成復出首轟是本季第4支 紅襪6轟炸翻小熊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

CBA／母親、女友到場見證選秀 林彥廷兌現夢想舞台門票

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林彥廷今天在母親與女友的陪伴下參與CBA選秀會並成為選秀探花。圖／政大雄鷹提供
林彥廷今天在母親與女友的陪伴下參與CBA選秀會並成為選秀探花。圖／政大雄鷹提供

政治大學畢業球員林彥廷在今天登場的CBA選秀會中，由北京控股以探花籤將他選入陣中，成為我國史上第9位在CBA選秀會中選的球員，而林彥廷也表示，一直以來都希望能挑戰世界頂尖舞台，而今天就像是兌現了夢想舞台的門票。

身為政大UBA三連霸的主力班底，林彥廷日前選擇放棄原先報名的PLG選秀，並成為今年唯一報名CBA選秀的台灣球員，而今天他也如願以探花身份獲選，並在母親與女友的見證下戴上象徵北京控股的選秀帽。

林彥廷坦言從高中開始就一直嚮往挑戰世界頂尖舞台，他除了感謝一路以來幫助他的人外，也認為自己的努力被看見，「今天就像是拿下了兌現夢想舞台的門票，我會更努力去把握這個機會、承接這個頭銜。」

成為政大校史首位在CBA選秀會獲選的球員，林彥廷也期盼為學弟開創全新的道路，「政大雄鷹是最堅強的FAMILY，我們要做的就是相信自己、相信團隊、相信政大。只要大家一起加油，雄鷹高飛沒有極限，我們可以創造出屬於自己的故事。」

對於過去一段時間在成都等待選秀到來，林彥廷表示最驚訝的就是有球迷到飯店外等他、表達支持，對於將在CBA展開職業生涯，他則說：「好多球員我都只聽過名字，但和長相對不起來，人看起來都很和善。特別覺得蒙古球員好粗壯，他們的手臂都比我大腿還粗。有時候他們講話速度太快，我一下子會聽不懂。」

此外，林彥廷也將成為劉錚、陳盈駿林庭謙與馬建豪外，新賽季第5位在CBA登場的我國球員，他也感謝林庭謙過去一段時間不吝與他分享在CBA發展的建議，「因為打主客場，有機會遇到同樣來自台灣的前輩。林庭謙學長是很棒的學習對象，感謝他給我很多建議，還有在訓練方面以身作則。」

在選秀結束後，林彥廷與政大雄鷹總監孫秉宏將在與球隊討論合約細節後，先回台灣持續個人訓練，也將完成補充兵役程序，「當然一定要好好陪陪家人。」

選秀 林庭謙 陳盈駿

延伸閱讀

CBA／北控探花籤選入林彥廷 成我國第9位中選球員

中職選秀李祐賢獲富邦悍將指名 彰藝高中已多人進軍職棒

T1聯盟／台啤雲豹選秀獲2即戰力 顏行書：魔獸看到也會笑

T1聯盟／選秀41人中選7人 雲豹、台新首輪各選2人後就放棄

相關新聞

CBA／母親、女友到場見證選秀 林彥廷兌現夢想舞台門票

政治大學畢業球員林彥廷在今天登場的CBA選秀會中，由北京控股以探花籤將他選入陣中，成為我國史上第9位在CBA選秀會中選的...

中職／蘇緯達代打轟平紀錄無效 林泓育代打賞兄弟4連敗

中華職棒下半季今天開打，樂天桃猿隊與中信兄弟隊之戰形成「代打」對決，蘇緯達先代打敲出追平砲、追平聯盟紀錄，林泓育則在延長...

中職／古林睿煬7局壓制 悍將保送連發自爆不敵統一

中華職棒下半季今天開打，奪得上半季冠軍的統一獅隊在台南主場繼續發威，古林睿煬7局被敲2安掉2分的優質先發率領下，以4：3...

棒球／MLB專家勘34項目 讚台北大巨蛋很棒

台北大巨蛋完工在即，力拚年底前試營運，美國職棒大聯盟場務專家Chad Olsen昨現地場勘與接受諮詢，關於外界關心的「打...

中職／暴力猿打線延長賽發威 桃猿9比2擊敗中信

中信兄弟與樂天桃猿在台中洲際棒球場進行下半季例行賽，雙方2比2進行延長賽，中信在十局上派出守護神呂彥青上場後援，不料被代...

大聯盟重視大巨蛋「打者之眼」 林奕華：學到重要一課

台北大巨蛋完工在即，力拚年底前試營運，美國職棒大聯盟場務專家Chad Olsen今檢測場勘與諮詢，建議可在座椅區加設平光...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦