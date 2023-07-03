中職／古林好投、4人猛打擒服悍將 贏到餅總嘴角失守

上半季最終戰，統一獅隊在主力大幅休兵的情況下，終場仍以9：5擊敗富邦悍將隊，3連勝收尾，總教練林岳平拿下執教生涯第200勝，悍將則在最後15場只拿1勝。

悍將先發投手李子強投5局被敲9安打、失4分，首局被敲2安打後，林益全以滾地球為獅隊開張分數，第3局挨4安打，其中包括見證自家的外野災難，潘傑楷打向中外野的飛球，中外野手戴云真撲接不成，反而將這球踢到荒郊野外，紀錄上是一支帶有2分打點的二壘打。

獅隊第7局打爆對手，岳少華在兩出局後被敲2安打、1保送釀成滿壘退場，藍愷青接手被羅暐捷掃出三壘打清壘，他隨後也靠暴投跑回分數，獅隊攻下4分大局，鏡頭直擊餅總嘴角失守，臉上是藏不住的笑意。

悍將新人林岳谷先在1日的比賽於生涯首打席就敲出首安，今天在生涯第3個打席炸裂兩分砲，再把首轟也搞定，這也是獅隊先發投手古林睿煬此役僅有的失分，最終先發7局只被敲3安打、失2分（無責失）。

獅隊換上牛棚後面臨失血，悍將8局下由後段棒次7到9棒全數敲安發起反撲，加上王苡丞的三壘打，單局4安打、攻下3分。

獅隊儘管主力大幅休兵，打線火力依然旺盛，團隊16支安打，郭阜林敲4安打，林益全、邱智呈、潘傑楷都有3安打。