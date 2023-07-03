快訊

澎縣前副議長妻子遭發現倒臥路旁「頭部重創」 兒子急徵行車記錄器

迎小暑各地愈來愈熱 大台北可能出現逾37度極端高溫

中職／古林好投、4人猛打擒服悍將 贏到餅總嘴角失守

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
統一獅隊先發投手古林睿煬投7局失2分（無責失）。記者侯永全／攝影
統一獅隊先發投手古林睿煬投7局失2分（無責失）。記者侯永全／攝影

上半季最終戰，統一獅隊在主力大幅休兵的情況下，終場仍以9：5擊敗富邦悍將隊，3連勝收尾，總教練林岳平拿下執教生涯第200勝，悍將則在最後15場只拿1勝。

悍將先發投手李子強投5局被敲9安打、失4分，首局被敲2安打後，林益全以滾地球為獅隊開張分數，第3局挨4安打，其中包括見證自家的外野災難，潘傑楷打向中外野的飛球，中外野手戴云真撲接不成，反而將這球踢到荒郊野外，紀錄上是一支帶有2分打點的二壘打。

獅隊第7局打爆對手，岳少華在兩出局後被敲2安打、1保送釀成滿壘退場，藍愷青接手被羅暐捷掃出三壘打清壘，他隨後也靠暴投跑回分數，獅隊攻下4分大局，鏡頭直擊餅總嘴角失守，臉上是藏不住的笑意。

悍將新人林岳谷先在1日的比賽於生涯首打席就敲出首安，今天在生涯第3個打席炸裂兩分砲，再把首轟也搞定，這也是獅隊先發投手古林睿煬此役僅有的失分，最終先發7局只被敲3安打、失2分（無責失）。

獅隊換上牛棚後面臨失血，悍將8局下由後段棒次7到9棒全數敲安發起反撲，加上王苡丞的三壘打，單局4安打、攻下3分。

獅隊儘管主力大幅休兵，打線火力依然旺盛，團隊16支安打，郭阜林敲4安打，林益全、邱智呈、潘傑楷都有3安打。

上半季賽程至此全數落幕，王者獅隊打下34勝24敗2和、勝率5成86，墊底的悍將則是21勝35敗4和、勝率3成75作收，最後15戰只拿到1勝13敗1和導致戰績向下沉淪。

統一獅隊林益全單場3安打。記者侯永全／攝影
統一獅隊林益全單場3安打。記者侯永全／攝影

潘傑楷 林益全

延伸閱讀

中職／姚杰宏的「仰角約定」 尋找記憶中的林益全

中職／高喊「家嘉姐」的訪問沒茫 林益全封王之際不想談個人

中職／「場面做給你」林益全、胡金龍享受歡呼滿滿感動

中職／餅總鬥智調度 林益全、胡金龍代打接受歡呼聲

相關新聞

中職／餅總算過半季34勝剛剛好 執教生涯200勝都在計畫中

統一獅隊今天以9：5擊敗富邦悍將隊，總教練林岳平生涯200勝到手，外界本以為會是他本人渾然未覺的紀錄，未料其實一切都在他...

中職／古林好投、4人猛打擒服悍將 贏到餅總嘴角失守

上半季最終戰，統一獅隊在主力大幅休兵的情況下，終場仍以9：5擊敗富邦悍將隊，3連勝收尾，總教練林岳平拿下執教生涯第200...

中職／林子偉報名選秀 林岳平嘆選不到要守株待兔

大聯盟級野手林子偉今天確定投入中職選秀，統一獅隊總教練林岳平對他並不陌生，肯定他到哪一隊都是即戰力，也直言：「我又選不到...

中職／「林來瘋」來了！林子偉、林佳緯報名選秀

原是中職選秀的「超小年」，迎接上等菜色上桌，前大聯盟好手林子偉、高中生大物林佳緯都確定報名選秀。

中職／林子偉動向已經明確 雄鷹領隊劉東洋回應狀元籤

旅美好手林子偉確定參加今年中職選秀會，擁有狀元籤的台鋼雄鷹隊是否挑選這位29歲好手，成為球迷關心的最大焦點；雄鷹領隊劉東...

中職／選秀最後一波8人完成報名 聯盟證實林子偉、林暉盛入列

中職年度選秀會將於12日在台中市登場，今天中午12點截止報名，聯盟公布最後一波名單，確定29歲旅美好手林子偉也在其中，其...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦