中職／陳仕朋118球9局完投完封勝 隔1008天生涯第二次

富邦悍將隊打線今天滿滿支援，首局就猛攻6分，而先發投手陳仕朋更猛，也繳出118球、9局無失分的表現，相隔1008天完成個人生涯第2次完投完封勝，聯盟本季第一次，率領球隊以8：0擊敗味全龍隊。

悍將昨天被完封的悶氣一口氣吐出來，今天第1局就用6支安打、1次四壞保送，打下6分大局，奠定勝基，4局下、7局下各追加1分。

首局就感受到隊友的愛，對陳仕朋來說不算陌生，這是富邦悍將球團史第5次在首局得到6分以上，前一次是2020年9月27日，而2020年4月21日時先發投手就是陳仕朋，加上今天，這5次都贏球。

陳仕朋投完前8局用了108球，第9局繼續走上投手丘，觀眾席響起歡呼聲，最後再多丟10球收工，完投9局僅被敲2支安打，沒有掉分，另有4次三振、1次四壞保送，沒有掉分。

陳仕朋前一次投出完投完封勝是2020年8月23日，當時對樂天桃猿隊以120球投完9局，被敲7支安打但力保不失，有6次三振。