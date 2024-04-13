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MLB／道奇教士8轟大戰打到延長賽 山本由伸勝投飛了

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
山本由伸的勝投被牛棚搞砸。 路透
山本由伸的勝投被牛棚搞砸。 路透

彷彿復刻首爾海外賽第2戰，道奇隊今天與教士隊又上演一場全壘打大戰，大谷翔平轟出生涯第175轟撰寫歷史，道奇隊4轟一度將山本由伸拱上勝投，但教士隊也用4轟追平比數，最終鏖戰到延長賽11局，道奇隊以7：8輸球。

大谷翔平今天擔任先發第2棒、指定打擊，1局下首打席就開轟，將先發投手金恩（Michael King）一顆外角95.4哩的速球，掃出左中外野全壘打牆，幫助道奇隊追近到1：2。

這是大谷翔平本季第4轟、生涯第175轟，追平松井秀喜的日籍球員史上最多轟紀錄，也持續逼近道奇隊史日本出生球員最多的7轟紀錄，紀錄保持人正是現任道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）。

今天道奇隊先發的也是來自日本的山本由伸，他在1局上就被馬恰多（Manny Machado）轟出2分砲，雖然大谷幫忙追近分差，但2局上又被韓籍野手金河成敲出陽春砲。

不過道奇隊支援來得快，2局下孟西（Max Muncy）先轟出陽春砲，2出局後貝茲（Mookie Betts）敲出逆轉3分砲，3局下赫南德茲（Teoscar Hernandez）也炸出一發2分砲。

這分數對山本由伸來說夠用，他以91球投完5局，被敲4支安打因為2轟丟掉3分，防禦率來到4.50，另有6次三振、1次四壞保送，退場時還是勝投候選人。

只不過道奇隊牛棚也挨轟，6局上教士隊柯朗沃斯（Jake Cronenworth）的陽春砲追近比數，7局上波賈茲（Xander Bogaerts）的滾地推進先追1分，塔提斯（Fernando Tatis Jr.）的2分砲更是瞬間追平比數，也打飛山本的第2勝。

大谷翔平首打席開轟後，5局下的二壘安打是美日生涯合計的第1000支安打，7局下也則是從同胞松井裕樹手中敲出二壘打，2局下敲出的中外野飛球則是被美技接殺，9局下也是中外野飛球沒能當英雄，全場5打數3安打，打擊率3成53。

松井裕樹在第7局登板雖被大谷敲安，但最終安全下莊，另有2次三振，連續4場出賽無失分，防禦率下降到1.08。

兩隊打擊自8局起突然熄火，直到11局上梅里爾（Jackson Merrill）在突破僵局下敲出的安打，才幫助教士隊得到超前分，而11局下道奇隊也沒能追加分數，全場7分都在前3局拿下。

大谷翔平 道奇

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