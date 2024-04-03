MLB／鈴木誠也比大谷先開轟 洛磯弗里蘭連兩戰被打爆

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

洛磯隊左投弗里蘭（Kyle Freeland）開幕戰2.1局狂失10分，今天作客小熊隊再度爆炸，主投3.1局失7分，洛磯終場以2：12慘敗。

道奇隊日籍球星大谷翔平本季首轟尚未出爐，小熊日籍強打鈴木誠也今天面對洛磯，1局下就逮中弗里蘭紅中直球，轟出中外野兩分砲，這是他本季首轟。弗里蘭2局下又失1分，3局下被莫瑞爾（Christopher Morel）夯陽春砲，加上馬德里格爾（Nick Madrigal）2分打點長打，單局失3分。

Outta here!



Seiya Suzuki hits his first homer of the season. 💥 pic.twitter.com/IFC4l65XBB — MLB (@MLB) 2024年4月2日

4局下弗里蘭連被敲2安和1次暴投後，接手的牛棚被敲安，再失1分。弗里蘭總計主投3.1局，投出2三振和3保送，被敲7安失7分，防禦率「降」到27.00。

小熊打線全場14安打，包含4轟，進帳12分。小熊總教練康索（Craig Counsell）賽後特別點名鈴木誠也，「我認為我們今晚一些球打得非常好，當然，鈴木誠也那球是我見到最強勁的擊球。」