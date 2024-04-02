MLB／22歲才拿到5千美元合約 布蘭柯投無安打比賽添傳奇色彩

太空人隊5號先發在愚人節這天投出無安打比賽，這不是騙人，現年30歲的布蘭柯（Ronel Blanco）今天面對藍鳥隊以105球完投9局，未被敲安，太空人終場以10：0贏球。布蘭柯的傳奇背景躍上大聯盟官網，18歲改練投手、22歲以簽約金5000美元（約台幣15萬8000元）加入太空人，而他直到今年球季開打前，才確定爭取到開季名單最後一席。

布蘭柯此役首局就以保送第一棒史布林格（George Springer）開局，接下來26上26下，直到第9局兩出局時再度保送史布林格，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）敲出二壘方向滾地球出局，確定這場無安打比賽成立。

布蘭柯投出隊史第17場無安打比賽，這一勝也成為太空人新教頭艾斯帕達（Joe Espada）執教生涯第一勝，大聯盟總教練生涯第一勝或執教單一球隊第一勝來自無安打比賽，這在過去從未有過。

In the 8th start of his career, Ronel Blanco has thrown a no-hitter! pic.twitter.com/lHxENPJ0x3 — MLB (@MLB) 2024年4月2日

布蘭柯在業餘時期多為角落內野手、外野手，但因打擊能力不佳，才在18歲時轉練投手，有段時間在早上練投結束後，就必須緊接著去洗車打零工，才能賺取維持他與母親生活的收入。

布蘭柯的訓練員和「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodríguez）是同一人，太空人球探莫吉卡（Francis Mojica）當年在前往多明尼加觀察J-Rod時，注意到了布蘭柯，邀請他來太空人農場，2016年以一紙5000美元簽約金合約簽下他時，布蘭柯已經22歲，在國際新秀中算是相當高齡。

布蘭柯直到28歲才站上大聯盟，今年抓住微小的機會擠進開季名單，首戰就投出無安打比賽，賽後與隊友的慶祝之後，他開始尋找起母親的身影，他說：「這一戰要送給我的母親和我的家人。」

布蘭柯來自單親家庭，母親在多明尼加開咖啡廳養大3個小孩，每天從凌晨4點就到店裡忙碌，營業到下午2點後短暫休息1小時，繼續開門做生意到晚上11點，全力支援孩子圓夢，布蘭柯說：「她不會希望看到我放棄（棒球），她就是我最大的動力，我對此一直心存感激。」