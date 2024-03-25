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中職／星二代正式出道！Fubon Angels添3練習生驚見「舞蹈教父」女兒 粉絲關注

聯合新聞網／ 綜合報導
富邦啦啦隊潔潔。 截圖自潔潔IG
富邦啦啦隊潔潔。 截圖自潔潔IG

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels今日舉辦春訓媒體見面會，除新加入的寶兒和南珉貞等21位正式成員外，還有潔潔、雅惟和Kapo 3名練習生加入，值得一提的是，潔潔的父親是台灣「舞蹈教父」藍波老師，她從小在藍波老師教導下學舞，完美繼承舞技，最擅長的正是國標舞。

潔潔（藍羽潔）不只傳承爸媽舞蹈的DNA，在校還是一位成績優異的好學生，國小，國中畢業都拿市長獎。不管課業多繁重，她都沒放棄自己所愛的國標舞，是一直往自己目標前進的女孩。

多才多藝的潔潔從小自律甚嚴，做事有計劃，不管唸書還是學習才藝都自動自發，不曾讓父母操心，藍波老師也順著孩子的天賦與興趣培養發展。

藍波老師透露，潔潔考大學前遇上車禍，影響整個表現，一度還擔心緊張，幸好最後仍如願考上她想要的學校。藍波表示，「看到考試那天潔潔硬拼的精神，感受到她的決心，深感自豪。」

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