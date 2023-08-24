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大聯盟深層體檢新竹球場 球員工會：對台灣棒界是好事

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
透過這次大聯盟團隊檢驗新竹球場的機會，中職球員工會認為對台灣棒球發展有正面影響。 聯合報系資料照
透過這次大聯盟團隊檢驗新竹球場的機會，中職球員工會認為對台灣棒球發展有正面影響。 聯合報系資料照

美國大聯盟指定場務單位BrightView針對新竹棒球場進行檢測，報告今天由新竹市政府公開，內容包含多樣檢測，中職球員工會認為對台灣棒球發展有正面影響，未來縣市政府在球場施作上，可要求廠商比照辦理，延長球場的使用壽命。

新竹棒球場的檢測項目包含自然排水測試、淸碎石排水測試、底部排水測試、截斷面勘驗、專業實驗室檢測各層取樣材質、專家環場視察等，詳盡解釋土壤級配、排水條件、球場尺寸、噴灌系統等球場關鍵組成。

球員工會在2017年曾與體育署合作進行第一次的全台球場總體檢，當時就觀察到不少問題，職棒工會辦公室副主任葉子彧表示：「大聯盟這份報告的好處是，未來政府可以據此要求施作廠商配合改善，土壤深層都符合規範下，安全的時間就可以拉得更長。」

葉子彧也指出：「各地縣市政府都有心讓球場變好，但可能沒有依據或專家，現在有這個方向在，可以找專家體檢，並根據報告申請預算做補強。」

球場除了建設外，維護也同樣重要，葉子彧指出，多數情況下，縣市政府取得補助後僅進行一次大修繕，後續就缺乏維護，「也提醒他們，不能只休修繕，要有養護預算。」

去年球員工會與體育署也啟動第二次的全國球場總體檢工作，檢測項目、方式比5年前更進步，一共要檢查近30座球場，包含地方、社區型球場也納入，葉子彧表示，有國外的經驗可以參考，台灣的球場檢測會越來越進步。

新竹棒球場

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