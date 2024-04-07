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高雄化身大型海洋樂園！兒童節邀大小朋友來場海洋「大」冒險

聯合新聞網／ 高雄畫刊
《海洋狂想曲 歡樂大冒險》4月4日至4月7日於衛武營都會公園東側草坪登場。(圖片提供 /高雄市政府文化局)
《海洋狂想曲 歡樂大冒險》4月4日至4月7日於衛武營都會公園東側草坪登場。(圖片提供 /高雄市政府文化局)

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/黃敬文 ◎圖片提供/高雄市政府文化局、壽山動物園】

　　迎接4月兒童節假期，高雄為每位小朋友準備了難忘的兒童節禮物，把整座海洋城市變成孩子專屬的遊樂園，於4月4日至7日一連四天，以《2024海洋童樂會 高雄總動員》與所有大小朋友同樂。

《海洋狂想曲 歡樂大冒險》4月4日至4月7日於衛武營都會公園東側草坪登場。(圖片提供 /高雄市政府文化局)
《海洋狂想曲 歡樂大冒險》4月4日至4月7日於衛武營都會公園東側草坪登場。(圖片提供 /高雄市政府文化局)

　《2024海洋童樂會 高雄總動員》活動期間，推出吃喝玩樂六大亮點，其中位於衛武營都會公園東側草坪的主會場《海洋狂想曲 歡樂大冒險》，打造全世界最大的小丑魚、近20公尺長的無敵好玩大王烏賊，以藍天為背景自在悠游，在7座大型的充氣海中生物對比下，大小朋友彷彿照了縮小燈，穿梭在巨大海洋森林，帶來前所未有的奇幻體驗。

《海洋狂想曲 歡樂大冒險》打造超大型海洋樂園，讓孩子們有吃有玩，盡情享樂。(圖片提供 /高雄市政府文化局)
《海洋狂想曲 歡樂大冒險》打造超大型海洋樂園，讓孩子們有吃有玩，盡情享樂。(圖片提供 /高雄市政府文化局)
《2024海洋童樂會 高雄總動員》4/4至4/7活動期間，全國12歲以下兒童到高雄各大主題場館，免費入場。(圖片提供 /高雄市政府文化局)
《2024海洋童樂會 高雄總動員》4/4至4/7活動期間，全國12歲以下兒童到高雄各大主題場館，免費入場。(圖片提供 /高雄市政府文化局)

　　現場也準備了40場全時段舞台表演，包括紙風車劇團經典兒童節目《哪吒鬧龍宮》推出高雄限定版，搭配每天開園舉辦的《龍王上班大遊行》及多場受觀眾喜愛的《海底世界運動會》互動演出。另外，還有 15項親子互動體驗、20攤以「海洋、環保、節能、高雄」為主題的闖關體驗活動區，及超過百攤美食餐飲市集等，讓孩子們有吃有玩，盡情享樂創新的海洋世界。

每日開園舉辦《龍王上班大遊行》特殊造型裝扮的海洋生物們搭配歡樂的歌舞與現場觀眾互動。(圖片提供 /高雄市政府文化局)
每日開園舉辦《龍王上班大遊行》特殊造型裝扮的海洋生物們搭配歡樂的歌舞與現場觀眾互動。(圖片提供 /高雄市政府文化局)
紙風車經典兒童節目《哪吒鬧龍宮》推出高雄限定版，於活動期間驚喜演出。(圖片提供 /高雄市政府文化局)
紙風車經典兒童節目《哪吒鬧龍宮》推出高雄限定版，於活動期間驚喜演出。(圖片提供 /高雄市政府文化局)
深受大小朋友喜愛的高雄壽山動物園，活動期間12歲以下兒童免費入園。(圖片提供 /壽山動物園)
深受大小朋友喜愛的高雄壽山動物園，活動期間12歲以下兒童免費入園。(圖片提供 /壽山動物園)

　　最受大小朋友喜愛的壽山動物園、國立科學工藝博物館，文化場館限定優惠及體驗活動，如：駁二藝術特區、紅毛港文化園區、見城館、再見捌捌陸、鳳儀書院、旗山車站–糖鐵故事館等，也共同開放12歲以下兒童免費入場，更結合琳琅滿目體驗活動與期間限定優惠，讓大小朋友不僅玩得過癮還能增廣見聞，是亮點之二。（文化場館限定優惠及體驗活動）

超過50家旅宿推出親子住宿優惠方案，每房還加碼贈送商圈夜市優惠券，詳情請洽高雄旅遊網。(圖片提供 /高雄市政府觀光局)
超過50家旅宿推出親子住宿優惠方案，每房還加碼贈送商圈夜市優惠券，詳情請洽高雄旅遊網。(圖片提供 /高雄市政府觀光局)
各大百貨遊樂園也送出各式搭乘或入場優惠方案，保證讓孩子們玩得意猶未盡，捨不得回家！
各大百貨遊樂園也送出各式搭乘或入場優惠方案，保證讓孩子們玩得意猶未盡，捨不得回家！
「2024年那瑪夏螢光桃喜」也於4/4-4/7活動期間推出12歲以下兒通免費入場優惠，詳情請洽那瑪夏賞螢季。
「2024年那瑪夏螢光桃喜」也於4/4-4/7活動期間推出12歲以下兒通免費入場優惠，詳情請洽那瑪夏賞螢季。
歡迎帶孩子到那瑪夏迎接夢幻的螢光地毯。(攝影/黃敬文)
歡迎帶孩子到那瑪夏迎接夢幻的螢光地毯。(攝影/黃敬文)

　　多樣繽紛的活動內容一天絕對不夠玩，高雄市區飯店與百貨業者共襄盛舉，亮點之三是超過50間旅宿祭出多項優惠，親子入住即可享有禮品、餐飲和折扣等優惠，每房還加碼贈送商圈夜市優惠券。第四個亮點則是各大百貨遊樂園，如：大立百貨空中遊樂園、夢時代購物中心摩天輪、義大遊樂世界、SKM Park鈴鹿賽道樂園等，都送出各式搭乘或入場優惠方案，保證讓孩子們玩得意猶未盡，捨不得回家！詳情請洽高雄旅遊網。第五個亮點，配合一年一度季節限定的賞螢活動，「2024年那瑪夏螢光桃喜」也於4/4-4/7活動期間推出12歲以下兒通免費入場優惠，詳情請洽那瑪夏賞螢季。

詳情請洽高雄捷運網站
詳情請洽高雄捷運網站
活動期間推出「海洋童樂會」一卡通，販售站點有：凹子底、凱旋、西子灣、左營、高雄車站、南岡山、美麗島、衛武營等捷運站。(攝影/黃敬文)
活動期間推出「海洋童樂會」一卡通，販售站點有：凹子底、凱旋、西子灣、左營、高雄車站、南岡山、美麗島、衛武營等捷運站。(攝影/黃敬文)

　　穿梭市區各地遊玩的移動方式，市府也幫你想好了！最後亮點是12歲以下兒童，只要使用「高雄兒童卡」或購買期間限定的「海洋童樂會」一卡通做使用，即可享市區大眾交通運輸免費搭乘。外縣市小朋友、或設籍高雄市未申請兒童卡者，都可憑健保卡於指定的捷運站，把握於活動日結束前購買，限量7千張售完即止，歡迎民眾多利用環保節能的大眾運輸，詳情請洽高雄捷運網站。

超過百攤的市集有吃有喝還有好玩的泡泡秀與馬戲，歡迎全臺的兒童來同樂。(圖片提供 /高雄市政府文化局)
超過百攤的市集有吃有喝還有好玩的泡泡秀與馬戲，歡迎全臺的兒童來同樂。(圖片提供 /高雄市政府文化局)

　　「2024海洋童樂會 高雄總動員」精彩活動放大孩子的想像力與創造力，從衛武營都會公園、動物園、科工館、藝文場館、百貨遊樂園，到飯店住宿及搭配各項交通運輸，吃喝玩樂一應俱全。今年兒童節就到高雄來場海洋大冒險，度過充滿知性、樂趣的春天假期。

• 海洋狂想曲 歡樂大冒險

時間：4月4日~4月7日 10：00~17：00

（手作餐飲市集：11：00~20：00）

主會場地點：衛武營都會公園東側草坪（臨國泰路及南京路）

• 活動節目表

【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.04】

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