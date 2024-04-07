溪寮國小自然美學 「家鄉記憶步道」深刻土地情感

【◎文/陳婷芳 ◎攝影/Carter】

「這是我們的逃學步道。」大寮區溪寮國小學童笑鬧著，在桃花心木林下的步道奔跑嬉戲。溪寮國小江忠鵬校長談起步道改造緣起，是透過「教育部校園美感環境再造計畫」重現綠蔭風光，為孩子營造一條「充滿家鄉記憶的步道」，走進林蔭步道、穿過橋梁，接著踏上水圳旁的綠帶，在田間學習農作，加深對家鄉土地的認識。

溪寮國小西側50多年樹齡的桃花心木夾道林立，是校園美感環境改造計畫的重點角落。(攝影/Carter)

水圳、稻田、桃花心木林 「家鄉記憶步道」感受大自然

大寮區溪寮國小位於高屏溪畔，周邊農田圍繞、環境自然優美，蓊鬱樹林迎風律動，景色隨四季遞嬗變化。校園西側整片桃花心木林是創校初期種下，早期曾設置生態水道及步道，然而樹木根系生長導致水道蓄水層遭破壞、步道崎嶇不平，最終因維護不易而廢棄。

溪寮國小位於農業社區，周邊稻田、水圳圍繞。(攝影/Carter) 校園與整片稻田、老屋僅相隔一條溪寮路，構成綠意盎然的農村風景。(攝影/Carter)

江忠鵬校長分享，改造計畫主題為「大樹下的畫布視窗」，結合環境永續概念，保留舊水道邊緣的砌石，再以礫石填平原先碎化的水道，加上綠意盎然的草坪，桃花心木林下的步道優雅再生，成為最美的大自然觀景平臺。

「大樹下的畫布視窗」可以觀察一年四季、白天到夜晚的多變景象，如天氣晴朗或下雨過後，能夠遠眺藍天襯托下的北大武山；當時序進入五、六月，則能看見整片黃金稻浪美景，加上大寮圳流經當地，孩子們到校不只是「進教室」上課，還能在大自然中感受水、綠、山、風的流動，重新認識自己成長的所在。

學童們最喜歡這座手動升降橋樑，從體驗中學習工藝技術。(攝影/Carter)

水圳上的荷蘭吊橋 連結校園與社區情感

為維繫當地農業社區特色，溪寮國小在水道上建置橋梁與穀倉屋。色調沉穩的橋梁仿自梵谷畫作中的荷蘭吊橋，是藝術與科技結合的作品，學生可依動力機械原理拉抬升降。穀倉象徵豐收成就，大樹下的穀倉屋是最佳的大自然教室，木構天花板掛置一束束稻草及乾燥玉米，孩子們在亭內或坐或站，邊上課邊享受自然風。江忠鵬校長說，重建「家鄉記憶步道」凝聚全校師生的心，大家可以在草地上一起吃早餐，還在穀倉屋共同製作紅龜粿，親身體會「從土地到餐桌」的意義，將食物滋味轉化成對家鄉的記憶。

大樹下的穀倉屋是最佳的大自然教室，可以邊上課邊享受自然風。(攝影/Carter) 校方請老師傅依古法建造一座傳統灶臺，保留當地紅磚文化，令許多社區長者感到驚喜。(攝影/Carter)

溪寮國小主要學區以義和里為主，舊稱「磚仔窯」，曾是紅磚生產重鎮，校方去（2023）年底聘請老師傅循古法，在校園內打造一座戶外傳統灶臺，希望將傳統工法保存下來。此外，學校活化原有教室，攜手設計團隊改造成多元學習教室及烹飪手作教室，以紅磚砌成的中島突顯傳統火灶意象，並以抿石子製作檯面，壁面塗料混入稻穗增加觸感，傳統與現代並存的空間美學，令人驚豔。

溪寮國小參與教育部「學美‧美學－校園美感設計實踐計畫」改造原有教室，空間簡潔明亮。(攝影/Carter) 溪寮國小參與教育部「學美‧美學－校園美感設計實踐計畫」改造原有教室，空間簡潔明亮。(攝影/Carter)

把愛傳出去 「圓夢米田」實踐生命教育

溪寮國小自2019年起開設「圓夢米田有故事」課程，在學校對面租用一塊農田，讓孩子腳踏土地，從大自然中觀察植物生長，也從農作中認識家鄉文化。這片農田不施肥、不噴灑農藥，讓孩子們自己動手翻土、插秧、照顧、收割、曬穀直到收成。冬天休耕時則改種白玉蘿蔔，在校慶時安排趣味的拔蘿蔔活動，儘管大家身上沾滿泥巴，氣氛和樂融融。

溪寮國小在校園對面租賃一塊農田，讓各年級學生親自體驗農事過程。(攝影/Carter) 溪寮國小「圓夢米田有故事」認購踴躍，將部分收入作為公益捐款，讓孩子體會生命教育的意義。(攝影/Carter)

從蒔(音：ㄕˊ，種植之意)米、拾米到食米過程，當稻米收成，每位孩子最後能夠獲得一包米作為工資，同時也開放民眾認購，所得收入用於補貼下個年度的課程支出。「當你辛苦所得，也要幫助別人，把愛散播出去，是給孩子最好的身教。」江忠鵬校長表示，圓夢米部分收入也作為公益捐款，從小培養幫助別人的同理心，透過土地課程實踐生命教育，將愛播種在孩子心中，也將家鄉的美好分享出去。