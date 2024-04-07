快訊

花蓮強震直升機救出大同大禮部落9人 嬤：沒有藥、只能吃野菜不敢出門

放入購物車之前多注意 超市買生肉若有這個跡象可能已不新鮮

大學倒閉誰的錯？專家嘆頻錯失機會 李遠哲出書駁質疑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

溪寮國小自然美學 「家鄉記憶步道」深刻土地情感

聯合新聞網／ 高雄畫刊
孩子們在桃花心木下自在嬉戲奔跑，是最美的人物寫生。(攝影/Carter)
孩子們在桃花心木下自在嬉戲奔跑，是最美的人物寫生。(攝影/Carter)

【◎文/陳婷芳 ◎攝影/Carter】

　　「這是我們的逃學步道。」大寮區溪寮國小學童笑鬧著，在桃花心木林下的步道奔跑嬉戲。溪寮國小江忠鵬校長談起步道改造緣起，是透過「教育部校園美感環境再造計畫」重現綠蔭風光，為孩子營造一條「充滿家鄉記憶的步道」，走進林蔭步道、穿過橋梁，接著踏上水圳旁的綠帶，在田間學習農作，加深對家鄉土地的認識。

溪寮國小西側50多年樹齡的桃花心木夾道林立，是校園美感環境改造計畫的重點角落。(攝影/Carter)
溪寮國小西側50多年樹齡的桃花心木夾道林立，是校園美感環境改造計畫的重點角落。(攝影/Carter)

水圳、稻田、桃花心木林 「家鄉記憶步道」感受大自然

　　大寮區溪寮國小位於高屏溪畔，周邊農田圍繞、環境自然優美，蓊鬱樹林迎風律動，景色隨四季遞嬗變化。校園西側整片桃花心木林是創校初期種下，早期曾設置生態水道及步道，然而樹木根系生長導致水道蓄水層遭破壞、步道崎嶇不平，最終因維護不易而廢棄。

溪寮國小位於農業社區，周邊稻田、水圳圍繞。(攝影/Carter)
溪寮國小位於農業社區，周邊稻田、水圳圍繞。(攝影/Carter)
校園與整片稻田、老屋僅相隔一條溪寮路，構成綠意盎然的農村風景。(攝影/Carter)
校園與整片稻田、老屋僅相隔一條溪寮路，構成綠意盎然的農村風景。(攝影/Carter)

　　江忠鵬校長分享，改造計畫主題為「大樹下的畫布視窗」，結合環境永續概念，保留舊水道邊緣的砌石，再以礫石填平原先碎化的水道，加上綠意盎然的草坪，桃花心木林下的步道優雅再生，成為最美的大自然觀景平臺。

　　「大樹下的畫布視窗」可以觀察一年四季、白天到夜晚的多變景象，如天氣晴朗或下雨過後，能夠遠眺藍天襯托下的北大武山；當時序進入五、六月，則能看見整片黃金稻浪美景，加上大寮圳流經當地，孩子們到校不只是「進教室」上課，還能在大自然中感受水、綠、山、風的流動，重新認識自己成長的所在。

學童們最喜歡這座手動升降橋樑，從體驗中學習工藝技術。(攝影/Carter)
學童們最喜歡這座手動升降橋樑，從體驗中學習工藝技術。(攝影/Carter)

水圳上的荷蘭吊橋 連結校園與社區情感

　　為維繫當地農業社區特色，溪寮國小在水道上建置橋梁與穀倉屋。色調沉穩的橋梁仿自梵谷畫作中的荷蘭吊橋，是藝術與科技結合的作品，學生可依動力機械原理拉抬升降。穀倉象徵豐收成就，大樹下的穀倉屋是最佳的大自然教室，木構天花板掛置一束束稻草及乾燥玉米，孩子們在亭內或坐或站，邊上課邊享受自然風。江忠鵬校長說，重建「家鄉記憶步道」凝聚全校師生的心，大家可以在草地上一起吃早餐，還在穀倉屋共同製作紅龜粿，親身體會「從土地到餐桌」的意義，將食物滋味轉化成對家鄉的記憶。

大樹下的穀倉屋是最佳的大自然教室，可以邊上課邊享受自然風。(攝影/Carter)
大樹下的穀倉屋是最佳的大自然教室，可以邊上課邊享受自然風。(攝影/Carter)
校方請老師傅依古法建造一座傳統灶臺，保留當地紅磚文化，令許多社區長者感到驚喜。(攝影/Carter)
校方請老師傅依古法建造一座傳統灶臺，保留當地紅磚文化，令許多社區長者感到驚喜。(攝影/Carter)

　　溪寮國小主要學區以義和里為主，舊稱「磚仔窯」，曾是紅磚生產重鎮，校方去（2023）年底聘請老師傅循古法，在校園內打造一座戶外傳統灶臺，希望將傳統工法保存下來。此外，學校活化原有教室，攜手設計團隊改造成多元學習教室及烹飪手作教室，以紅磚砌成的中島突顯傳統火灶意象，並以抿石子製作檯面，壁面塗料混入稻穗增加觸感，傳統與現代並存的空間美學，令人驚豔。

溪寮國小參與教育部「學美‧美學－校園美感設計實踐計畫」改造原有教室，空間簡潔明亮。(攝影/Carter)
溪寮國小參與教育部「學美‧美學－校園美感設計實踐計畫」改造原有教室，空間簡潔明亮。(攝影/Carter)
溪寮國小參與教育部「學美‧美學－校園美感設計實踐計畫」改造原有教室，空間簡潔明亮。(攝影/Carter)
溪寮國小參與教育部「學美‧美學－校園美感設計實踐計畫」改造原有教室，空間簡潔明亮。(攝影/Carter)

把愛傳出去 「圓夢米田」實踐生命教育

　　溪寮國小自2019年起開設「圓夢米田有故事」課程，在學校對面租用一塊農田，讓孩子腳踏土地，從大自然中觀察植物生長，也從農作中認識家鄉文化。這片農田不施肥、不噴灑農藥，讓孩子們自己動手翻土、插秧、照顧、收割、曬穀直到收成。冬天休耕時則改種白玉蘿蔔，在校慶時安排趣味的拔蘿蔔活動，儘管大家身上沾滿泥巴，氣氛和樂融融。

溪寮國小在校園對面租賃一塊農田，讓各年級學生親自體驗農事過程。(攝影/Carter)
溪寮國小在校園對面租賃一塊農田，讓各年級學生親自體驗農事過程。(攝影/Carter)
溪寮國小「圓夢米田有故事」認購踴躍，將部分收入作為公益捐款，讓孩子體會生命教育的意義。(攝影/Carter)
溪寮國小「圓夢米田有故事」認購踴躍，將部分收入作為公益捐款，讓孩子體會生命教育的意義。(攝影/Carter)

　　從蒔(音：ㄕˊ，種植之意)米、拾米到食米過程，當稻米收成，每位孩子最後能夠獲得一包米作為工資，同時也開放民眾認購，所得收入用於補貼下個年度的課程支出。「當你辛苦所得，也要幫助別人，把愛散播出去，是給孩子最好的身教。」江忠鵬校長表示，圓夢米部分收入也作為公益捐款，從小培養幫助別人的同理心，透過土地課程實踐生命教育，將愛播種在孩子心中，也將家鄉的美好分享出去。

【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.04】

延伸閱讀

都更範圍土地尚未買齊 基隆老屋今地震受損 建商決定先拆

陳由豪欠稅4億元18筆土地停拍 5月7日再行拍賣

龍井遭棄置含戴奧辛廢棄物逮5人 中市府限制土地轉移

De Beers頂尖彩鑽登台展 大自然獻奇蹟罕見藍鑽、紫鑽

相關新聞

孩子們的快樂基地

今年兒童節，高雄把送給每一位小朋友的禮物變「大」了！

高雄化身大型海洋樂園！兒童節邀大小朋友來場海洋「大」冒險

迎接4月兒童節假期，高雄為每位小朋友準備了難忘的兒童節禮物，把整座海洋城市變成孩子專屬的遊樂園，於4月4日至7日一連四天，以《2024海洋童樂會 高雄總動員》與所有大小朋友同樂。

搭乘輕軌踩點柴山休憩廊道 收藏城市風光

搭著輕軌逛駁二、到光榮碼頭已經逐漸成為高雄觀光顯學，而現在有越來越多高雄在地人發現，原來搭著輕軌到鼓山站，也能輕鬆爬柴山，登山運動亦能完成淨零減碳。

從山谷唱進世界舞臺 尼布恩合唱團

2023年7月，來自高雄六龜的尼布恩合唱團，以改編平埔族及布農族古調的自創曲目，在世界合唱大賽上大放異彩，擊敗眾多國家勇奪「公開組」金牌。半年後的現在，團員已緊鑼密鼓投入今年度賽事，合唱團指揮陳俊志預告，這次將以在地客家歌謠應戰，讓世界再次聽見臺灣！

溪寮國小自然美學 「家鄉記憶步道」深刻土地情感

「這是我們的逃學步道。」大寮區溪寮國小學童笑鬧著，在桃花心木林下的步道奔跑嬉戲。溪寮國小江忠鵬校長談起步道改造緣起，是透過「教育部校園美感環境再造計畫」重現綠蔭風光，為孩子營造一條「充滿家鄉記憶的步道」，走進林蔭步道、穿過橋梁，接著踏上水圳旁的綠帶，在田間學習農作，加深對家鄉土地的認識。

當代文青小農 新上國小教室花臺變菜圃

位於左營區的新上國小結合食農教育與美感教育，近9年來在校園內種植超過70種以上蔬果，全校師生化身城市當代文青小農，透過蔬果種植培育學生綜合素養，引導學生挖掘問題、誘發思考及主動學習等，期間深耕校園藝術教育更獲教育部藝術教育貢獻獎肯定，並將「教室小農」教學經驗整理成書《一步蔬果‧小農雜學力》，是一本校園食農最前線的實務全紀錄。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。