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這間餐廳好有愛！與毛小孩共度美好「食」光

聯合新聞網／ 高雄畫刊
MAO MAO LEE一樓餐廳座位寬敞舒適，主人可以和寵物一起開心用餐。(攝影/Carter)
MAO MAO LEE一樓餐廳座位寬敞舒適，主人可以和寵物一起開心用餐。(攝影/Carter)

【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter】

　　這間餐廳好有愛！顧客用餐時刻可見毛孩療癒身影，更以創意融入寵物美容、住宿旅館和中途之家等服務，為城市裡的毛孩提供一處溫馨據點。人與動物的情誼在這裡流露無遺，描繪出一幅溫馨畫像。

MAO MAO LEE

　　空間溫潤明亮的「MAO MAO LEE」，店名取自創辦人李芳鴻飼養的雪納瑞「毛毛」，展現她對寵物的真摯情感。餐廳在疫情發生前一年開張，挺過經營難關，五年來累積不少熟客，共同見證餐廳的成長。

室內空間大量使用木質裝潢搭配綠色造景，營造溫馨氛圍。(攝影/Carter)
室內空間大量使用木質裝潢搭配綠色造景，營造溫馨氛圍。(攝影/Carter)

　　走進MAO MAO LEE一樓，大片落地窗、木質裝潢與翠綠植物映入眼簾，店內整潔及寵物友善氛圍，讓人感受到老闆對空間陳設的堅持與用心。一、二樓及地下室為餐廳，毛小孩在這裡可以自由玩耍，與其他客人及寵物朋友互動，四樓提供寵物美容與住宿服務，主人和毛孩吃飽喝足後一起享受午後時光。

「毛毛寵物餐」使用新鮮食材製作，採用舒肥法烹調讓毛孩吃得健康。(攝影/Carter)
「毛毛寵物餐」使用新鮮食材製作，採用舒肥法烹調讓毛孩吃得健康。(攝影/Carter)

　　MAO MAO LEE提供多樣美味料理供顧客選擇，無論排餐、義大利麵、輕食等均經過主廚精心烹調，希望改變一般人對寵物餐廳「菜色不好吃」的刻板印象。不只照顧主人的胃，寵物專屬的「毛毛寵物餐」特別以低溫舒肥法製作，兼顧毛孩的健康與口味，豐盛繽紛的擺盤頗受好評。每逢過年，餐廳還推出超澎派的寵物年菜，受到毛孩家長們熱烈喜愛。

由主廚精心調配的美味餐點，包括義大利麵、日式咖哩、排餐等多種選擇。(攝影/Carter)
由主廚精心調配的美味餐點，包括義大利麵、日式咖哩、排餐等多種選擇。(攝影/Carter)

　　MAO MAO LEE獨特之處在於對浪浪的關愛，李芳鴻認為，儘管坊間寵物餐廳一間間出現，只要能因此提高人們對動物的尊重，都是值得慶幸的。為了實踐對浪浪的關懷，餐廳將每月收入百分之十用於購買飼料，捐給全臺25間狗場，她盼望更多人加入關心流浪動物的行列，讓浪浪不再孤單。

• MAO MAO LEE

地址：高雄市苓雅區新光路140巷23號

電話：(07)269-3396

官網：MAO MAO LEE寵物餐廳

FB：Mao Mao Lee 李毛毛 寵物餐廳

被一大群喵星人團團圍繞，Claire覺得快樂又幸福。(攝影/Carter)
被一大群喵星人團團圍繞，Claire覺得快樂又幸福。(攝影/Carter)

角落・有貓

　　標榜可盡情擼貓的「角落・有貓」，一開幕便吸引許多貓奴目光。經營者Claire從事寵物食品業，喜歡貓咪的她，因為居家空間有限，為滿足自己飼養許多喵喵的願望，特別打造這家寵物餐廳。

店內貓咪或坐、或躺或玩，可愛指數破表。(攝影/Carter)
店內貓咪或坐、或躺或玩，可愛指數破表。(攝影/Carter)

　　占地50坪的餐廳採地中海風格，以純白和木質色調搭配落地窗，營造出清爽明亮的氛圍。館內有11隻店貓，包括美國短毛貓、緬因貓、布偶貓等，牠們在店裡自在穿梭，有專為牠們規劃的設施如滾輪、空中走廊、太空艙、跳臺、貓抓板等，提供貓咪充滿趣味和自由活動的空間。

　　Claire表示，店裡的貓大多源自貓舍退役的種貓，她特別開設專區，以有價方式讓愛貓人領養。為了讓喵星人更好地適應新環境，館方會為待領養貓咪進行基礎醫療和美容，確保牠們健康、愉快地踏入新家。

美味餐點搭配具有貓咪元素的餐具，讓貓奴們愛不釋手。(攝影/Carter)
美味餐點搭配具有貓咪元素的餐具，讓貓奴們愛不釋手。(攝影/Carter)

　　考量貓咪生性敏感，餐廳規定客人不能帶寵物進入，因此飲食是專為「人客」設計的。這裡的餐點以日式咖哩及豐盛的早午餐為主，搭配具有貓咪元素的餐具，讓貓奴們大呼卡哇伊。特色料理還包括餐廳自家烘焙的貓咪形狀吐司，淋上楓糖，為顧客帶來色香味俱全的享受。

牆面掛著多幅以貓咪為主角的畫作，增添餐廳文藝氣息。(攝影/Carter)
牆面掛著多幅以貓咪為主角的畫作，增添餐廳文藝氣息。(攝影/Carter)

　　與心愛的寵物一起健康生活、相互陪伴，是每位主人的最大心願。身為寵物食品的專家，Claire建議飼主不要常讓貓寶貝吃過於重口味的肉泥，以免影響牠們對其他食物的興趣，「訓練時可用肉泥當獎勵，但不要當正餐吃，避免養成習慣。」想被一大群喵星人療癒圍繞，不妨來趟角落・有貓，感受與貓咪相伴的快樂。

來趟角落・有貓，感受與貓咪相伴的快樂。(攝影/Carter)
來趟角落・有貓，感受與貓咪相伴的快樂。(攝影/Carter)

• 角落・有貓

地址：高雄市新興區新田路116號

電話：0909-033-301

FB：角落.有貓 coffee & 水手 二棲.爬蟲館

【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.04】

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