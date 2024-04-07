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e卡「飽」護 安心餐食數位票卡愛無界線

聯合新聞網／ 高雄畫刊
安心餐食數位票卡可進行一卡通綁定，卡片上無任何註記，去標籤化讓孩子更可安心做選擇。(圖片提供/高雄市政府教育局)
安心餐食數位票卡可進行一卡通綁定，卡片上無任何註記，去標籤化讓孩子更可安心做選擇。(圖片提供/高雄市政府教育局)

【◎文/李曉萍 ◎攝影/Cindy Lee ◎圖片提供/高雄市政府教育局】

　　高雄市政府教育局與一卡通票證股份有限公司合作，將安心餐食券與數位票卡結合，首創「安心餐食數位票卡」，讓弱勢孩童e卡在手即可兌餐，這項新創服務於2023年獲國家發展委員會第六屆「政府服務獎」及天下雜誌「2023天下城市治理卓越獎」雙重肯定。

安心餐食數位票卡計畫於2023年獲國家發展委員會第六屆「政府服務獎」及天下雜誌「2023天下城市治理卓越獎」雙重肯定。(圖片提供/高雄市政府教育局)
安心餐食數位票卡計畫於2023年獲國家發展委員會第六屆「政府服務獎」及天下雜誌「2023天下城市治理卓越獎」雙重肯定。(圖片提供/高雄市政府教育局)

愛要即時 24小時安心飽食

　　為照顧經濟弱勢家庭孩子休假日及寒暑假的用餐，教育局自2019年起推動安心餐食券計畫，針對國中、小及完全中學的低收入戶學童發放紙本餐券。

隔年受到疫情影響，各校相繼階段性停課，一位觀音國小老師回憶說：「我們學校有近一百多位學生需要領安心餐食券，當時動員全校行政人員幫忙填寫日期、蓋章和數餐券，還要通知學生和家長到校領取，那時候真是一片混亂。」紙本餐券層層流程及需要人工兌領，因此觸發數位票卡推動契機。

　　秉持「不讓孩子餓肚子」的初衷，教育局與一卡通公司於2022年3月起合作，率全國之先發行「安心餐食數位票卡」 ，邀請7-ELEVEN 、全家、OK mart、Hi-Life 萊爾富等4大超商及正忠排骨飯、𡘙師傅加入行列，方便弱勢學生持數位票卡就近兌餐。

學童可自行操作超商機臺，列印小白單，或是直接於櫃檯感應票卡進行兌換，無標籤化問題，讓學童更安心選擇。(攝影/Cindy Lee)
學童可自行操作超商機臺，列印小白單，或是直接於櫃檯感應票卡進行兌換，無標籤化問題，讓學童更安心選擇。(攝影/Cindy Lee)

　　轉型數位票卡後，核兌流程電子化、兌領無紙化，讓學生即使遇上學校臨時停課的突發狀況，也不用擔心無法即時領餐。老師也可進入系統後臺，根據各校行事曆彈性設定兌領日期，孩子只需攜帶已登錄的數位票卡至超商或店家，不受時間限制均可兌換餐點，校方也能依據系統平臺提供的數據，主動關心兌餐情況並即時提供協助。同時，一年還能省下逾600萬張紙，為守護地球盡一份力。

愛無界線 放心選擇不受限

　　安心餐食數位票卡可綁定自己喜愛的一卡通，卡片上無任何註記，去標籤化讓孩子更可安心做選擇。學生小雨（化名）說：「我比較喜歡票卡，因為不容易讓別人發現我沒付錢就兌換餐，讓我比較自在一點。」另一位經濟弱勢的單親媽媽表示，數位票卡讓她們家的寒暑假變得不一樣，可以跟孩子一起去超商逛逛，一起挑選便當，感覺很輕鬆。

　　數位票卡打破地域限制，提供跨縣市服務，在全國近13,000個超商據點皆可兌餐，解決弱勢家庭子女假日隨父母到外縣市工作，或因父母工作暫住外縣市親友家而難以兌餐的問題。

過去採紙本餐券時，無法控管學童兌換餐點以外的物品，轉型數位票卡後，即可透過系統排除，把補助用在真正需要的地方。(攝影/Cindy Lee)
過去採紙本餐券時，無法控管學童兌換餐點以外的物品，轉型數位票卡後，即可透過系統排除，把補助用在真正需要的地方。(攝影/Cindy Lee)

讓愛擴散 提供更多元的照顧

　　為讓餐食補助造福更多弱勢孩子，每餐補助金額為65元，難能可貴的是，合作超商及便當業者秉持企業社會責任，主動加碼做愛心，提高可兌領額度，7-ELEVEN73元、全家74元、OK mart74元、Hi-Life萊爾富85元、正忠排骨飯70元及𡘙師傅75元，讓學生感受更為豐富的社會溫暖以及開心又吃飽的餐食。

合作業者主動加強年長員工的教育訓練，減少孩子兌餐可能會遇上的系統操作問題。(攝影/Cindy Lee)
合作業者主動加強年長員工的教育訓練，減少孩子兌餐可能會遇上的系統操作問題。(攝影/Cindy Lee)
　　從偏鄉到市區，教育局每年協助高雄市弱勢家庭近4,000名學童安心用餐，其他縣市也紛紛跟進，目前已有彰化、嘉義、雲林等縣市加入安心餐食數位服務行列。隨著數位票卡推動，讓市府各局處能更有效整合社會福利資源，如教育局在去（2023）年9月起，配合教育部「友善提供多元生理用品計畫」，符合條件的學生亦可持同張一卡通在4大超商兌換生理用品，下一步也預計整合數位學生證和校務系統，期許高雄邁向數位城市之際，能運用科技及數據，提供弱勢家庭更全面的照顧服務。

【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.04】

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