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西子灣新地景「海洋之舞」 三鯨舞動魅力晝夜

聯合新聞網／ 高雄畫刊
西子灣公共藝術品「海洋之舞」(C'est assez)，為長達8公尺多、3公尺寬、高超過4公尺的大型銅雕。(攝影/李瑰嫻)
西子灣公共藝術品「海洋之舞」(C'est assez)，為長達8公尺多、3公尺寬、高超過4公尺的大型銅雕。(攝影/李瑰嫻)

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/李瑰嫻、曾信耀】

　　以絕美夕陽與寬闊海景著名的西子灣，近來增添一座打卡新地標「海洋之舞」，由三隻巨型鯨魚組成的雕塑作品緊臨大海，號稱是「全臺離海最近」的公共藝術，三鯨奔躍海面的生動姿態，傳達生態之美與海洋永續主題。

作品「海洋之舞」(C'est assez)由三隻抽象鯨魚雕塑組成，生動活躍的形象與西子灣海景相互映襯，呼應大眾重視海洋保育。(攝影/李瑰嫻)
作品「海洋之舞」(C'est assez)由三隻抽象鯨魚雕塑組成，生動活躍的形象與西子灣海景相互映襯，呼應大眾重視海洋保育。(攝影/李瑰嫻)

離海最近大型銅雕「海洋之舞」 三鯨舞動迎大船入港

　　一望無際的藍天，襯托著海平面盡頭往來的船隻，公共藝術作品「海洋之舞」以西子灣觀景臺的碧海藍天為背景，三隻鯨魚意象雕塑彼此交錯騰躍，彷彿向天際泳舞，許多在西子灣散步的民眾也停下腳步，拿起相機拍下「三魚飛天」的打卡美照。

史丹富投資顧問有限公司翁榮仁董事長，將所藏法國藝術家皮耶．薩維提（Pierre Cerviotti）的作品「海洋之舞」（C'est assez）贈予高雄。(攝影/李瑰嫻)
史丹富投資顧問有限公司翁榮仁董事長，將所藏法國藝術家皮耶．薩維提（Pierre Cerviotti）的作品「海洋之舞」（C'est assez）贈予高雄。(攝影/李瑰嫻)

　　長逾8公尺、寬3公尺，高達4公尺的大型青銅雕塑「海洋之舞（C'est assez）」是法國藝術家、同時也是高雄女婿皮耶．薩維提（Pierre Cerviotti ）的作品，他以年輕時遊歷世界各地，見證鯨魚躍出海面的壯觀景象為靈感，創作這件裝置藝術。三隻帶有細膩紋理的抽象鯨魚，以靈動的線條展現生物、海洋之水與空氣之間的互動，栩栩如生的姿態，彷彿跳著優美的水上芭蕾。而作品法文名「C'est assez」意指「夠了」，傳達藝術家對於漁業濫捕、生態污染等海洋困境發出的疾呼。

西子灣海水浴場平緩白沙和悠閒的躺椅設施，營造南洋度假風情。(攝影/曾信耀)
西子灣海水浴場平緩白沙和悠閒的躺椅設施，營造南洋度假風情。(攝影/曾信耀)

　　靈動的鯨魚不僅為西子灣帶來蓬勃生機，作品從不同角度欣賞，又能夠創造不同的趣味。面海眺望時，三隻鯨魚組成和諧又彼此支持的「人」字形，若從海面上遠觀，變成「入」字形的鯨魚，有著迎接大船入港的歡迎意味。高雄市政府觀光局表示，在夕陽西下時觀看作品，有如三鯨拱日，站在適當角度還可看到夕陽逐漸沒入鯨魚鏤空的位置，形成鯨魚吞日的奇觀，推薦民眾於黃昏時分前來捕捉精采畫面。

濱海一日遊 走逛哈瑪星古蹟巡禮

　　西子灣海景明媚開闊，除了一探打卡新地標、欣賞著名的西子灣夕照，也可以將腳步延伸到周邊景點，尤其哈瑪星具有歷史風情的古蹟建築，值得親自尋訪，感受思古之幽情。穿過中山大學校園，可以到西子灣海水浴場吹海風、聽浪濤，踩著細軟淺沙感受浪花漫過腳尖，心情格外放鬆。海水浴場由西子灣沙灘會館管理，設置南洋風躺椅和兒童遊戲區、沙灘排球等遊憩設施，濃濃度假氣息讓大人小孩都玩得盡興。

「打狗英國領事館及官邸」坐落西子灣風景區，為公告國定古蹟。(攝影/李瑰嫻)
「打狗英國領事館及官邸」坐落西子灣風景區，為公告國定古蹟。(攝影/李瑰嫻)

　　「打狗英國領事館及官邸」坐落西子灣風景區，為國定古蹟，包括山上領事館官邸、山下領事館辦公室與登山古道等3處，紅磚、拱圈、迴廊和斜屋頂，是典型英國「殖民地樣式建築」。位於哨船頭山丘上的領事館官邸，百年紅磚建築風格值得一逛，一邊品嚐英式下午茶，一邊欣賞西子灣夕照，感受不一樣的高雄。

雄鎮北門入口處為紅磚砌成之中國式城門，其上有五個雉堞，雉堞上有窺孔，城門上可容數人站立，門楣「雄鎮北門」字體雄勁有力。(攝影/李瑰嫻)
雄鎮北門入口處為紅磚砌成之中國式城門，其上有五個雉堞，雉堞上有窺孔，城門上可容數人站立，門楣「雄鎮北門」字體雄勁有力。(攝影/李瑰嫻)

　　鄰近的直轄市定古蹟雄鎮北門，也是遠眺船隻、欣賞落日的最佳景點，更可以遙望旗後燈塔，古色古香的中式城門、復刻版「阿姆斯壯大礮」，引領旅人回望港都百年史。

武德殿外觀為和洋折衷的紅磚建築，牆面的箭靶壁飾圖騰令人驚艷。(攝影/李瑰嫻)
武德殿外觀為和洋折衷的紅磚建築，牆面的箭靶壁飾圖騰令人驚艷。(攝影/李瑰嫻)
武德殿原為高雄州警察署所使用的道館，宏偉武館提供民眾練習劍道，定期舉辦祈願祭等活動。(攝影/李瑰嫻)
武德殿原為高雄州警察署所使用的道館，宏偉武館提供民眾練習劍道，定期舉辦祈願祭等活動。(攝影/李瑰嫻)

　　「喝！喝！」腳步來到隱身登山街的直轄市定古蹟武德殿，不時傳來練習劍道的宏亮聲音。武德殿原為高雄州警察署所使用的道館，是全臺少數尚保存之宏偉武館之一，外觀為和洋折衷的紅磚建築，牆面的箭靶壁飾圖騰令人驚艷；走進殿內，迎面而來是宏偉敞亮的劍道練習場，濃濃懷舊和風讓人彷彿踏入時空隧道。

　　繼續散步到鼓山渡輪站一帶，緊鄰輪渡碼頭的鼓山魚市場，曾經是高雄主要的漁貨集散地。經過整修改造後變身純白風格絕美建築，集結各地漁會特色產品以及在地海鮮美食、露天啤酒吧，為旅人帶來海景第一排的美味饗宴。

鼓山魚市場進駐全臺特色水產、農漁伴手禮，也供應新鮮生魚片，戶外則設有可眺望海景的啤酒吧。(攝影/李瑰嫻)
鼓山魚市場進駐全臺特色水產、農漁伴手禮，也供應新鮮生魚片，戶外則設有可眺望海景的啤酒吧。(攝影/李瑰嫻)

　　從白天到入夜，在濱海藝術、人文風情與特色美食等海洋文化擁抱下的高雄西子灣，值得旅人們以漫遊的方式細細體驗。

• 西子灣風景區

地址：高雄市鼓山區蓮海路51號

旅遊資訊：https://khh.travel/zh-tw/attractions/detail/165

• 雄鎮北門

地址：高雄市鼓山區蓮海路6號

旅遊資訊：https://khh.travel/zh-tw/attractions/detail/1145

• 打狗英國領事館文化園區

地址：高雄市鼓山區蓮海路20號

時間： 週一、週二、週四、週五10：00～19：00（18：30 停止售票，截止入場），週六、週日及國定假日09：00～19：00（18：30 停止售票，截止入場），週三休

電話：山上官邸（07）525-0100、山下辦公室（07）531-4170

官網：打狗英國領事館

旅遊資訊：https://khh.travel/zh-tw/attractions/detail/195

• 高雄武德殿

地址：高雄市鼓山區登山街36號

時間： 10：00～18：00，週一休

電話：（07）531-7382

旅遊資訊：https://khh.travel/zh-tw/attractions/detail/156

• 高雄鼓山魚市場

地址：高雄市鼓山區濱海一路109-1號

FB：高雄鼓山魚市場

旅遊資訊：https://khh.travel/zh-tw/attractions/detail/1243

【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.03】

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