愛鄉愛土 看見六龜與眾不同之美

【◎文/陳婷芳 ◎攝影/Carter】

十八羅漢山生態協會 推動環境教育、支持小農

通往六龜的台27甲線沿途景致秀麗，是有「臺灣小桂林」美譽的十八羅漢山，以礫岩地景吸引遊客前來朝聖。守護這處地景的十八羅漢山自然人文協會，成立4年時間，現任理事長楊振宏表示，這裡是少數將自然保護區交由社區協會管理、監測並經營生態旅遊的案例之一，去（2023）年更榮獲高雄市環境教育獎團體組優等獎肯定。

十八羅漢山保護區。(攝影/Carter)

協會成員為六龜在地民眾，接受專業課程培訓和認證，擔任保護區導覽解說及傳遞自然景觀和動植物生態保育的環境教育，提供專業的導覽解說服務，包括六龜老街巡禮、賞梅和賞蝶等傳統旅遊型態，希望讓更多人看見六龜之美。愛鄉土的熱忱與使命感，讓他們在保護區內發現了消失匿跡的田代氏鼠尾草，透過定期巡山監測及時通報不法行為，還曾成功協助保七總隊破獲全國最大的山老鼠集團。

十八羅漢山自然人文協會去（2023）年獲頒高雄市環境教育獎團體組優等殊榮，致力環境生態教育的行動備受肯定。(攝影/Carter)

協會也發揮在地方創生工作上所扮演的引路者角色，積極與全臺投入生態旅遊的社區和協會聯繫，並透過不定期的相互參訪和學習，建立資源共享機制，例如蕨類講師教育資源等。此一跨域協作的模式，使他們能夠協助其他社區在生態旅遊發展的培訓，共同攜手為環境生態保護盡份心力。

除了十八羅漢山自然保護區解說服務站，十八羅漢山自然人文協會也成立「六山十八」文創品牌據點作為在地共好平台，該據點同時也作為環境教育場域。(攝影/Carter) 十八羅漢山自然人文協會推出自有文創品牌「六山十八」，為六龜在地小農、商家行銷優質產品。(攝影/Carter)

鼓勵深度生態旅遊外，協會還與屏科大、農業部林業及自然保育署屏東分署攜手，共同支持六龜當地小農。透過觀光和在地產業參與，他們尋找六龜特有的歷史和文化元素，成立文創品牌「六山十八」，致力推廣行銷友善地方的小農產品創造經濟，例如：六龜獅山唯一自產的胡椒園、手採山茶、梅漿及愛玉體驗組等，他們愛鄉愛土的心，也在「六山十八」之中展露無遺。

亀心Return 地域活化傳承百年願景

「我們的祖先帶著我們的物產來到這裡交易，而重現當時的盛況就是我們進駐的初衷。」布農青年黃槿文說，懷抱著找回昔日榮景的期盼，一個屬於六龜的在地品牌「亀心」自今(2024)年2月揭牌誕生，蒔秧苗文化事業工作室創辦人陳佳鴻與原住民部落青年攜手將六龜老街上的洪稇源商號重新轉譯，企圖帶來下一個百年族群文化融合的永續願景。

陳佳鴻與布農部落青年將六龜老街上的洪稇源商號重新轉譯，亀心商行帶來下一個百年種族文化融合的永續願景。(攝影/Carter) 亀心團隊啟動六龜地域活化，以紅磚、街區、線條符號為主軸，將歷史和文化編織成一個豐富的故事，「洪稇源商號」象徵著祖先對「豐收富足」的美好祝願。 (攝影/Carter)

亀心商行座落於歷經八八風災摧殘後浴火重生的洪稇源商號建築中，創辦人陳佳鴻帶我們走讀與回顧這棟歷史建築過往，洪稇源是一座百年商行，從日治時期起就是一個原民與漢人交易的場所，舊稱「蕃產交易所」。這棟建築在當時代表著不同族群與文化匯聚，漢人、原住民、客家人各自攜帶商品到此處交易，既滿足各自需求，也讓它成為文化多元共融的象徵地。

「洪稇源商號」為一層樓建築，其動線為一長條型建物，面對內庭的平頂露台能登上樓梯眺望街區生活日常，沐浴在天空山色之間。(攝影/Carter) 來自桃源復興部落青年黃槿文和謝瑜璇帶來了自創品牌漓咖啡Li Coffee。(攝影/Carter)

踏入洪稇源商號大門，撲鼻而來的陣陣咖啡香引人駐足停留，來自桃源復興部落的2位青年朋友黃槿文和謝瑜璇，介紹著自創品牌「漓咖啡Li Coffee」，特別推薦桃源限定的大正滋味，採用自家烘焙的配方豆，風味醇厚的中深焙度剛好契合日本飲咖啡文化的品味，堅果可可調性甜感飽滿帶著些許奶香，對應此處豐富的歷史文化，尾韻帶有強烈的回甘口感。

亀心商行提供六龜在地友善小農產品平台，藉此賦予再現昔日先民物品交易站的生活背景。(攝影/Carter) 亀心商行提供六龜在地友善小農產品平台。(攝影/Carter)

談及對洪稇源商號的期許，亀心商行提供的不僅是咖啡香氣及講述故事，也著手規劃烘焙與住宿，結合古蹟維護與百年文化融合的理念追求永續發展，重新找回昔日繁盛。陳佳鴻表示：「我們發現東高雄其實蘊含著非常豐富的人文景觀資源，也讓我們開始思考透過台27甲軸線的概念，去延伸發展美濃、六龜、桃源乃至串連整個山區。」他致力於地方創生，從美濃的米濃聚落一路延伸至六龜的亀心，如同「亀心」象徵歸心似箭的意涵，這裡不走傳統觀光模式，而是著重在如何讓街區有更多人到來，尤其聚焦在青年與產業的地域活化，讓青年歸鄉，為鄉里服務。

六龜老街區「洪稇源商號」以原工法、原材料修復再造，一景一物都充滿往日情懷。(攝影/Carter)

• 十八羅漢山自然人文協會

地址：高雄市六龜區復興巷37-15號

電話：（07）6894063

FB：十八羅漢山生態之旅

• 亀心 Return

地址：高雄市六龜區華南街37-47號

電話：0958-362-167

FB：亀心 Return

IG：亀心