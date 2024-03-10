打GO嚴選與小農同行 「把甘蔗種回來」重現糖廠風華

【◎文/蘇宇翎 ◎攝影/Carter】

跟著三月春天的腳步造訪高雄橋頭糖廠，旅人們隨手一拍，園區各處角落成為鏡頭下的美好景致。走逛園區建築群，細細品味紅磚疊砌起的流金時光，見證糖廠過去辦公、糖務作業的繁瑣，而今洗去喧囂，遊客們來這喝杯茶、喫上甜點，感受春季浪漫情懷。

春天的橋頭糖廠綠意盎然，吸引遊客到訪。(攝影/Carter) 園區角落一幢充滿歷史感的小屋，斜邊屋頂展現出不對稱美感，牆面綠色薜荔一點一點輻射攀爬，充滿生命力。小屋前身是懲罰偷吃、偷拿甘蔗的禁閉室，現在變身為溫馨玲瓏的創意商店「與糖面室」，店內販售高雄青創品牌「打GO嚴選」與小農共同研發的商品，並推出以糖業歷史設計的實境解謎遊戲、園區導覽及地方特色據點等結合，透過遊戲寓樂模式，將在地故事深化在旅人記憶中。

橋頭糖廠園區角落一幢充滿歷史感的創意小店「與糖面室」。(攝影/Carter)

打GO嚴選 傳遞高雄小農熱血故事

「與糖面室」的經營者是「打GO嚴選」執行長賴思樺，個子嬌小但聲音宏亮、充滿朝氣，就像她對這片土地的熱切情感。從「橋八文創天地」到「與糖面室」，多元產業背景出身的賴思樺深耕橋頭多年，她特別關注剛起步、對市場通路還不熟悉的小農，運用自身專業、創意協助合作對象產品包裝、營運發展、農創體驗等建議，跟小農挺過疫情衝擊，一路越走越踏實。

與糖面室販售「打GO嚴選」小農商品，透過實體通路讓更多人認識高雄在地優質產品。(攝影/Carter)

「我們叫打GO嚴選，諧音是取自高雄舊地名打狗，但打GO唸久了，就像臺語的ta̍k-ke（逐家）GO，我希望能和這些小農們作伙行，透過展售活動帶著他們產品北上。」賴思樺說。打GO嚴選是高雄起家的產物行銷及推廣平臺，致力推廣在地特色物產、創意產品及食農教育等，除傳達友善無毒的理念外，更搭起產銷間以及在地的平臺，將溫度帶到餐桌上，傳遞小農的熱血故事。

賴思樺將甘蔗汁幽默取名「鮮蔗漾」，並以糖廠內的赤腹松鼠作為吉祥物，賦予古早味的甘蔗汁全新面貌。(攝影/Carter)

「與糖面室」為產品展售地點之一，店內有多樣高雄特色農產品及伴手禮，彷彿就是高雄小區的柑仔店，如六龜山茶、大寮區的蘭香油等，六龜山茶滷製的茶葉蛋、自創品牌的甘蔗汁「鮮蔗漾」全都是超人氣商品，貓咪造型的仙貝則使用在地稻米製成，俯拾皆是高雄好味道！

與糖面室復刻早期禁閉室設計，利用實境解謎活動讓遊客體驗當時情景，重溫糖業歷史。(攝影/Carter)

把甘蔗種回來 重現糖廠往日風華

賴思樺思考活躍，似乎永遠不缺靈感，她的創意不只發揮在商品上，從活動設計上也可見一斑。例如，去（2023）年接到承辦橋頭糖廠「百年聖觀音祈福慶典」的重要任務，除了舉辦儀式感謝聖觀音庇佑當地，她與在地青農夥伴集思廣益，打造以「糖」為主題的文創市集，加上結合當地地景的「防空洞藝術節」，設計防空洞集章地圖、橋見歷史導覽活動等，用輕鬆的方式引導民眾探索糖史紋理，認識橋頭糖廠園區內具有文化典故的地景。

店內販售的貓咪仙貝以貓咪站長蜜柑形象製成，佐以糖、醬油等調味，口感清脆、清爽不膩。(攝影/Carter)

「我們最近在糖廠裡找了一小片園地，開始種甘蔗體驗。」賴思樺認為，糖業曾創造臺灣經濟高峰，如今糖廠轉型為觀光場域，雖保留製糖工業遺址，但遊客卻看不到製糖原物料—甘蔗，相當可惜。「既然是糖廠，就該讓孩子們看看甘蔗的模樣。」賴思樺因此與橋頭糖廠簽訂合作意向，與工作夥伴在園區內把甘蔗種回來，不僅創意發想甘蔗相關產品，也提供環境教育使用。

賴思樺與橋頭糖廠簽訂合作意向，與夥伴把甘蔗種回來，並結合食農教育，讓更多人認識土地。(攝影/Carter)

「我們力量很小，但我們很有決心！要把年輕人留下來，就要能夠給予對應的產業。」過去帶領臺灣經濟起飛的糖廠，搖身一變成為觀光歷史場域，也孕育出更多像賴思樺這樣熱血的青年。「打GO嚴選」品牌雖然年輕，卻誓言用心培育產業人才，對土地的關懷不僅深植於此，更在心田滋養壯大，賴思樺更表示若無一路陪伴她的農友、夥伴、店家、地方的居民及里長......等關係人口，她無法堅持這麼久，一路走來雖然辛苦，但也特別感謝這些看她品牌長大的人。

• 與糖面室

地址：高雄市橋頭區興糖路3-1號

電話：0955-593-368

時間：週三～週五11：00~17：00，週六、週日10：00~18：00，週一、週二休息。

FB：與糖面室