空間設計師溫硯萍 用巧思和理念豐富高雄老屋文化

【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/潤物設計Artelier、打狗文史再興會社】

空間設計師溫硯萍（Eva Wen）赴美深造多年後，決定回故鄉高雄紮根。她創立「潤物設計Artelier」，進駐哈瑪星日治時期佐佐木商店高雄支店的辦公室，透過巧思為這片空間注入新生命。同時，她也深耕地方歷史，推廣美學文化，盡己所能彰顯藝術與在地之美。

曾在臺北從事設計的Eva，因渴望更多學習和打開視野，於是遠赴美國就讀芝加哥藝術學院建築系。在芝加哥工作幾年後，她選擇回到高雄，回到一開始成長的地方，一方面是因為家人因素；另一方面也想深耕在地，所以成立自己的設計公司，從事空間設計服務，並對於老建築致力打造新舊融合空間。

Eva認為老屋改造重點是「新與舊的融合」。 (攝影/Carter)

Eva強調：「自己是研究導向的設計師，堅信所有設計都應該建基於充分的研究理解之上，不能草率而行，因此每件案子必然做足功課，也因工作接觸專案，深入研究後才發現自己是高雄人，卻不太認識高雄，於是有了想多瞭解家鄉的想法。」如今的她，還擔任起打狗文史再興會社的導覽志工。

對老屋改造情有獨鍾的Eva，也熱愛明治以降的日本文化，所以特別挑選日治時期的磚造老屋做為「潤物設計」工作室據點。在這座充滿歷史價值的老屋，Eva細膩調整，試圖將老屋原有的痕跡重新呈現，當時參與修繕師傅更透露，修復過程還不時能聞到檜木的香氣。

除了進駐哈瑪星創立工作室，Eva也在打狗文史再興會社擔任導覽志工。 (上：攝影/Carter、下：圖片提供/打狗文史再興會社)

Eva說：「老屋設計不應該一味抹除，而是要在預算內找到新舊融合的完美平衡。」因此，潤物設計不僅是專業的設計空間，更是Eva用自己的方式將老屋獨特魅力保留、再生的踏實心願。

Eva認為，改造老屋的關鍵在於瞭解空間風格，即風土民情、當地生活方式和文化信仰。透過再設計，她重新找回老屋氛圍和感覺，實現了新舊的完美融合。「對高雄而言，保留老屋並非守舊，而是考慮到城市景觀和建築與環境的對話，以及人們對於歸屬感的需求。」在她看來，若將這些老屋拆卸，城市也將失去原有的獨特性。

「回春青草茶」立面仍保有老招牌，延續舊有記憶。(圖片提供/潤物設計Artelier)

她提到另一個老屋改造案例「回春青草茶」，這是一家經營超過半世紀的青草藥鋪。Eva以重新詮釋的方式，保留原有老宅風格，並搭配文青質感的復古軟裝，讓這棟老建築綻放新的生機，如今不只成為熱門打卡點，也成為老屋改造成功典範之一。

老宅重生的「回春青草茶」受到許多年輕人喜愛。(圖片提供/潤物設計Artelier)

除了投入設計工作，Eva也擔任美感教育課程的教師，曾開辦「老屋建築速寫」課程，這門課程不僅是她與這片土地的連結，更促發她承租老屋做為工作室的念頭。透過課堂，她教導學生如何欣賞老屋，讓他們在描繪過程中更深刻地觀察和感受它的美。此外，Eva也開設「軟裝規劃」課程，因為她深信實際感受對於理解和應用知識至關重要，因此注重實際操作，親自帶領學生到傢俱行實地參觀，現場操作教導學員如何巧妙搭配傢俱與家飾，輕鬆營造空間氛圍，達到整體風格的一致性。

「潤物設計Artelier」以美感為老屋注入新生命。(攝影/Carter)

Eva還說，畫作與花藝是她教授藝術課程的重點項目，它們不僅是裝潢的經典元素，更與培養美感直接相關。她認為，工作雖然重要，但感受生活同樣不可或缺，透過繪畫與花藝，期望能帶給人們心靈的療癒、情緒的放鬆，並促使大家放慢生活步調，細細品味其中的美好。