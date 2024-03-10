假日動滋 新升級運動中心享受多元樂活

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/李瑰嫻 ◎圖片提供/鳳山運動中心、前鎮運動中心】

生活在陽光海洋城市，運動本身就是極致享受，高雄各區運動中心搭輕軌、捷運就可抵達，滿足市民們想動就動的需求，各區運動中心除設備環境升級2.0，更結合地域特色推出運動課程和營隊。規劃 3 層樓、約 2,500 坪空間的小港運動中心也於今年（2024）動土，相當令人期待。本期先帶讀者走進鳳山、前鎮、鹽埕運動中心揮灑活力汗水！

鳳山運動中心游泳池深受附近居民和上班族歡迎。(攝影/李瑰嫻)

鳳山運動中心 打造最舒適寬敞的運動空間

鳳山運動園區佔地10公頃，擁有開放式公園綠地及體適能中心、羽球館、直排輪場、50米比賽游泳池等多座場館。座落鳳山運動園區內的鳳山運動中心，距捷運鳳山站步行約10分鐘，提供多樣運動場地，無論想打羽毛球、籃球對決、體驗直排風火輪飛馳逐風，或是挑戰射箭成為神射手，都能找到相對應的場地及課程，可說是市民們盡情動滋動的全方位運動場域，其中體適能中心和游泳池，最受附近居民和上班族歡迎，是使用頻率最高的場館。

鳳山運動中心是全國佔地最大的運動中心，擁有羽球、射箭、直排輪、體適能、泳池等八大場館，提供各種課程。(圖片提供/鳳山運動中心)

執行長賴玠豪表示：「我們中心吸引了各個年齡層的民眾，從學齡前到銀髮族都有。」中心現由舞動陽光維運管理，整合全國超過30座教學和管理資源，推出一系列從初階到進階的系統性運動課程。「我們體適能中心的課程共分為四大類，從靜態柔性、較輕鬆的瑜伽和有氧，到強度較高的TRX懸掛式訓練都有。」賴玠豪進一步介紹：「很多上班族喜歡有挑戰性的運動，因此來參加如TRX、巴西柔術、芭蕾雕塑等高技術性和高強度的課程。」

鳳山運動中心有三層樓的專業體適能健身設備，並推出銀髮族健身課程。(攝影/李瑰嫻)

共三層樓的健身房，設置了針對不同部位和訓練等級的器材，並有教練提供協助和指導，即使初學者也可以安心使用。中心也針對長輩族群推出「銀髮族體適能」專案，結合科技監控的運動器材，協助年長者有效鍛鍊不傷身，取得的成果也讓許多長者感受到明顯地改善，並表示：「定期活動真的會比較有活力，不會老想打瞌睡。」

前鎮運動中心由瑞祥高中體育館整修開放，擁有健身房、韻律教室、50米泳池等設施。(攝影/李瑰嫻)

前鎮運動中心 與校園共融的運動中心

搭乘輕軌到籬仔內站後，步行不到5分鐘就能輕鬆抵達前鎮運動中心，中心是與瑞祥高中體育館共構活化的一處運動據點，配合學校上課時間，開放平日晚上及週末、國定假日、寒暑假全天使用。其中50米室內游泳池和健身房為最受歡迎設施，近日全面整修綜合球場，還翻新了地板鋪面與籃球架，全面提升安全性及功能性，讓民眾打籃球、羽球等球類運動過程能更盡興享受，這裡也將成為籃球假日聯盟的比賽預定場地。

前鎮運動中心與極光空手道館合作，推出兒童空手道課程。(圖片提供/前鎮運動中心)

韻律教室中，孩子們跟著教練口令，擺足架勢練習空手道，這也是前鎮運動中心的特色課程之一。信仰體育場館營運處經理蔣邦煒介紹：「我們和極光空手道館合作，讓民眾利用運動中心的優質場地和實惠價格學習空手道。未來也將開設更多兒童與親子課程，推廣全民運動。」

鹽埕運動中心 特色開放水域課程及搶手寒暑期兒童營隊

與前鎮運動中心同屬「信仰體育」管理的鹽埕運動中心，由鹽埕國中體育館整修升級而成，鄰近捷運鹽埕埔站及輕軌真愛碼頭站，交通相當便利。

鹽埕運動中心因緊鄰愛河的地利之便，推出包括SUP等水上運動課程。(攝影/李瑰嫻)

憑藉緊鄰愛河的地理優勢，推出其他運動中心所沒有的開放水域課程，包含近期相當受歡迎的SUP直立式槳板課程。中心設有專用泳池並提供游泳基礎教學，隨後到咫尺之遙的愛河畔進行實地訓練，以培養每位學員一流的實戰能力。他們每年寒、暑假期間也精心策劃兒童營隊，例如：邀請職籃明星帶隊的籃球營，為期一週的營隊課程，讓孩子體驗從選秀、訓練備戰到參賽的職業籃球全過程，相當搶手深受歡迎。

鹽埕運動中心內設有電競自行車，讓民眾可以在室內體驗自行車越野的樂趣，中心內也有健身房、游泳池、韻律教室等場地。(攝影/李瑰嫻)

蔣邦煒歡迎民眾閒暇之餘多來運動中心活動筋骨，強調說：「我們的運動中心不用綁會員，可以很輕鬆想來就來，也歡迎家長多帶小朋友來游泳、學習空手道，動一動健康放電。」

平實收費、不綁定會員及收取月費是高雄市各區運動中心一大優點，民眾可以無壓力享受運動。各區運動中心之後將陸續整備到位，開啟港都全民運動時代，利用閒暇就到運動中心動一動，打球、塑身及運動紓壓，享受充滿能量的健康生活。

• 鳳山運動中心

時間：週一至週日06：00~23：00

交通：捷運鳳山站下車，步行約10分鐘至鳳山運動中心

官網：高雄市鳳山運動園區

• 前鎮運動中心

時間：週一至週五19：00~22：00，週六日、國定假日及學校寒暑假期間06：00~22：00

交通：輕軌籬仔內站下車，步行約5分鐘至前鎮運動中心

ＦＢ：高雄市前鎮運動中心

• 鹽埕運動中心

時間：週一至週五18：00~22：00，週六、日6：00~22：00

交通：捷運鹽埕埔站下車，步行約8分鐘，或輕軌真愛碼頭站下車，步行約6分鐘至鹽埕運動中心

FB：高雄市鹽埕運動中心

看更多運動中心

【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.03】