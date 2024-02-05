冬季哪裡最好玩？來高雄就對了！全臺最可愛的燈會萌度破表，黃色小鴨睽違十年游回愛河灣，破天荒「雙鴨」象徵高雄市、港合作新篇章，這波全民瘋小鴨熱潮您一定要跟上。

「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」打開高雄港16-18號碼頭，大小朋友都能在遊樂園內盡情玩耍，超大療癒球池、大型氣墊、旋轉木馬、小火車等，春節期間更加碼多檔精彩親子節目，歡迎到愛河灣最美轉角跟黃色小鴨打卡、拍萌照，還能欣賞無敵海景、港灣夕照。

本期《高雄畫刊》追著色彩玩高雄，從「黃色小鴨」到14處「黃色角落」踩點小旅行，用美食及美照為生活補元氣；「紅色迎春」到人山人海的三鳳中街感受年味，逛累了再到湯圓老店、老宅咖啡歇息；「綠色山林」舒心旅，推薦茂林及美濃區兩條老少皆宜的登山步道，讓大自然美景洗滌心靈。

許多職人在城市各個角落努力耕耘，哈瑪星「七二設計工作室」在地耕耘十年，創造出卡哇伊的「濱線熊」為旅人帶路，為在地觀光盡一份力；網路人氣插畫家謝閔堯為動物發聲，鮮豔暖心的插畫風格傳達對毛孩的愛，彩繪出滿滿生命力。

戴上太陽眼鏡往南走吧！看見港都十年轉變，在繽紛魅力中度過冬日美好時光。