2024冬日遊樂園 超萌雙鴨入港玩翻高雄港碼頭

聯合新聞網／ 高雄畫刊
超萌雙鴨入港。(攝影/Carter)
超萌雙鴨入港。(攝影/Carter)

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/Carter、黃敬文 ◎圖片提供/高雄市政府觀光局】

　　今年高雄冬天代表色是「黃色」！「2024 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」即日起至2月25日於愛河灣及高雄港16至18號碼頭登場，黃色小鴨暌違十年重返愛河灣，首度帶來「1+1」雙小鴨的黃金陣容，象徵高雄市、港合作，希望帶給市民與遊客加倍療癒、雙倍幸福。陳其邁市長熱情邀請大小朋友到愛河灣轉角看黃色雙小鴨，盡情玩樂放電，享受高雄無限海景與歡樂暖冬，「冬天就是要往高雄走！」

設置大型氣模藝術品，還有旋轉木馬、氣墊遊具、小火車等遊戲空間，特別是超大黃色球池準備讓孩子們盡情暢玩掀翻黃色波浪。(圖片提供/高雄市政府觀光局)
設置大型氣模藝術品，還有旋轉木馬、氣墊遊具、小火車等遊戲空間，特別是超大黃色球池準備讓孩子們盡情暢玩掀翻黃色波浪。(圖片提供/高雄市政府觀光局)
從黃色小鴨彩繪列車（列車編號｜KLRT-24）遠眺愛河灣黃色小鴨，冬日高雄洋溢著滿滿療癒黃。(攝影/黃敬文)
從黃色小鴨彩繪列車（列車編號｜KLRT-24）遠眺愛河灣黃色小鴨，冬日高雄洋溢著滿滿療癒黃。(攝影/黃敬文)

　　為迎接小鴨到來，日前高雄14處黃色景點已為小鴨的展出暖身，紛紛換上新裝（延伸閱讀：「黃色角落」踩點小旅行 尋找生活療癒能量），另外，也推出「小鴨輕軌列車」，還有暢行市區的500輛小鴨計程車及39間飯店民宿業者所祭出的多項住宿餐飲優惠等，從觀光景點、公共運輸再到住宿餐飲接力總動員，以繽紛彩繪和主題裝飾，為冬日港都披上絢爛光彩。

2024年「冬日遊樂園」化身為小孩玩樂天堂，超萌黃色小鴨、大型氣墊裝飾和表演，大小朋友可盡情玩樂放電，享受高雄無限海景與歡樂暖冬。(攝影/Carter)
2024年「冬日遊樂園」化身為小孩玩樂天堂，超萌黃色小鴨、大型氣墊裝飾和表演，大小朋友可盡情玩樂放電，享受高雄無限海景與歡樂暖冬。(攝影/Carter)

　　冬日遊樂園主會場設置了大型氣模藝術品，還有旋轉木馬、氣墊遊具、小火車等遊戲空間，特別是超大黃色球池準備讓孩子們盡情暢玩掀翻黃色波浪。燈會期間每週六日及大年初一至初五，皆安排兒童劇場演出及馬戲與互動體驗表演，夜間則有高雄流行音樂中心及高雄港旅運中心的燈光秀，帶來全方位的感官震撼。碼頭邊也將設置「療癒森林」大型裝置作品，看完小鴨也可以和藝術作品近距離拍照互動，留下難忘的冬日回憶。

2024年「冬日遊樂園」化身為小孩玩樂天堂，超萌黃色小鴨、大型氣墊裝飾和表演，大小朋友可盡情玩樂放電，享受高雄無限海景與歡樂暖冬。(攝影/Carter)
2024年「冬日遊樂園」化身為小孩玩樂天堂，超萌黃色小鴨、大型氣墊裝飾和表演，大小朋友可盡情玩樂放電，享受高雄無限海景與歡樂暖冬。(攝影/Carter)

　　除了表演和靜態裝置藝術外，也舉辦各種老少咸宜的趣味活動，包括以自造小船游向小鴨的「愛河創意自力造筏」，和SUP、獨木舟體驗，及「Yabi！幼兒PUSH BIKE」滑步車賽等，邊看小鴨邊活筋骨，還能贏得好康獎品。

歡迎大小朋友一同暢玩與小鴨一起打卡留念！(上：攝影/Carter、下：圖片提供/高雄市政府觀光局)
歡迎大小朋友一同暢玩與小鴨一起打卡留念！(上：攝影/Carter、下：圖片提供/高雄市政府觀光局)

　　高雄積極推動向海致敬、還河於民，「2024冬日遊樂園」帶來高雄的親水遊憩新體驗，也藉由久違重逢的黃色小鴨，展現高雄10年產業轉型與變革，歡迎民眾來高雄吹海風看小鴨，規劃一場萌點滿滿的冬日小旅行。

除了表演和靜態裝置藝術外，也舉辦各種海上活動，如SUP、獨木舟體驗等。(攝影/黃敬文)
除了表演和靜態裝置藝術外，也舉辦各種海上活動，如SUP、獨木舟體驗等。(攝影/黃敬文)
• 2024高雄燈會 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園

※千萬別開車！捷運＋步行免等待！

展出時間：1月27日至2月25日止

點擊看黃色小鴨交通攻略

※看小鴨請至愛河灣

❶捷運：中央公園、市議會、鹽埕埔站，步行10-15分鐘可抵達

❷輕軌：駁二大義、真愛碼頭或旅運中心站

若欲搭乘黃色小鴨彩繪列車（列車編號｜KLRT-24），可下載「高雄ibus」APP可查詢列車動態

❸接駁車：捷運中央公園站至英雄路

營運日期➢2/3、4、8、10~14、17、18、24、25，當日15：00~22：00

搭乘地點➢中央公園站1號出口、愛河灣（老弱婦孺、親子遊客優先搭乘）

※冬日遊樂園請至16-18碼頭

❶捷運： 三多商圈站，轉市區公車黃1或黃1區間，下車後即可抵達

【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.02】

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