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十年好久不見 超萌黃色小鴨攜伴「重游」愛河灣

聯合新聞網／ 高雄畫刊
2024年黃色小鴨重返愛河灣，十年過去高雄歷經亞洲新灣區重大建設接連落成，地景風貌已與2013年截然不同，這也讓小鴨重返別具意義。(攝影/黃敬文)
2024年黃色小鴨重返愛河灣，十年過去高雄歷經亞洲新灣區重大建設接連落成，地景風貌已與2013年截然不同，這也讓小鴨重返別具意義。(攝影/黃敬文)

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/鮑忠暉、黃敬文、Carter ◎圖片提供/高雄市政府、高雄市政府觀光局】

「黃色小鴨回來了！」小鴨迷們在「我就愛高雄ㄚ」FB社團奔相走告，成立不到一個月即湧入近2千名粉絲，網友們紛紛秀出10年前與小鴨的合照，重溫舊時歡樂時光。

2024年黃色小鴨重返愛河灣，雙鴨入港愛河灣，萌度加倍。(圖片提供/高雄市政府)
2024年黃色小鴨重返愛河灣，雙鴨入港愛河灣，萌度加倍。(圖片提供/高雄市政府)

　　在全球掀起熱潮的黃色小鴨，即日起至2月25日，於高雄燈會「2024 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」超萌回歸愛河灣展出，成為高雄燈會療癒主角。冬日遊樂園場域則在高雄港16至18號碼頭，並搭配大型充氣藝術、打卡裝置作品、美食市集、氣墊遊樂設施、兒童劇團及馬戲等系列活動，陪伴小鴨迷們度過歡樂農曆年。

圓嘟嘟的黃色身軀隨著波浪起伏轉動，在高雄港美景襯托下，顯得非常可愛。(攝影/Carter)
圓嘟嘟的黃色身軀隨著波浪起伏轉動，在高雄港美景襯托下，顯得非常可愛。(攝影/Carter)
冬日遊樂園除有大型充氣藝術、打卡裝置作品、氣墊遊樂設施外，還可逛逛美食市集補充能量。(攝影/Carter)
冬日遊樂園除有大型充氣藝術、打卡裝置作品、氣墊遊樂設施外，還可逛逛美食市集補充能量。(攝影/Carter)

　　由荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）創作的「黃色小鴨」，2013年臺灣首站是在高雄光榮碼頭展出，一個月展期總共吸引390萬參觀人次，創造超過十億元觀光產值。10年過去，歷經高雄流行音樂中心、高雄展覽館、大港橋、棧貳庫、高雄港旅運中心與高雄市立圖書館總館接連落成，及至今年初輕軌成圓全線通車，亞灣地景澈底翻轉蛻變，成為文創與科技的南方門戶，也讓這次小鴨重返別具意義。

2013年荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）創作的「黃色小鴨」，當時一個月展期總共吸引390萬參觀人次，創造超過十億元觀光產值。 (攝影/鮑忠暉)
2013年荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）創作的「黃色小鴨」，當時一個月展期總共吸引390萬參觀人次，創造超過十億元觀光產值。 (攝影/鮑忠暉)

　　點擊加入「我就愛高雄ㄚ」FB社團，可看到許多網友開心分享與小鴨的過往時光，陳小姐說：「10年前，我帶兩個女兒一起去追小鴨，如今大的都已經畢業在上班，高雄港也變得很不一樣。」也有網友表示，記得10年前認識交往，一起到高雄看黃色小鴨，10年後結婚了，期待再次攜手看到黃色小鴨。

高雄流行音樂中心即日起至2/25每晚18:00-22:00展出「金呱閃閃 燈光展演」，吸引民眾搶拍。 (攝影/Carter)
高雄流行音樂中心即日起至2/25每晚18:00-22:00展出「金呱閃閃 燈光展演」，吸引民眾搶拍。 (攝影/Carter)

　　黃色小鴨帶來歡樂暖流，讓今年高雄的冬日充滿療癒，飯店與觀光業者也祭出各種優惠與配套方案，活動期間更推出「小鴨彩繪輕軌列車」，以黃色小鴨為主角，天藍色車廂從裡到外充滿巧思，車頭彩繪小鴨的超萌微笑臉，繞行港灣與市區，可愛度破表吸引民眾搭乘。市長陳其邁表示，輕軌是城市觀光和綠色永續旅遊的最佳選擇，今年農曆春節邀請大家搭乘小鴨輕軌列車漫遊高雄，感受高雄冬日的溫暖，並一同見證高雄的城市進步。

高雄捷運推出小鴨展出期間限定的「小鴨輕軌列車」，從車廂內、外彩繪可愛小鴨，讓人快門按不停。(攝影/黃敬文)
高雄捷運推出小鴨展出期間限定的「小鴨輕軌列車」，從車廂內、外彩繪可愛小鴨，讓人快門按不停。(攝影/黃敬文)

　　睽違10年，小鴨重返海洋都市建設有成的高雄，從事攝影的李大哥說：「以前小鴨附近空蕩蕩的，現在卻多了各種地標建築，拍起照來一定很壯觀。」準備在小鴨入港時大顯身手，為高雄城市轉變留下見證。

• 2024高雄燈會 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園

※千萬別開車！捷運＋步行免等待！

展出時間：1月27日至2月25日止

點擊看黃色小鴨交通攻略

※看小鴨請至愛河灣

❶捷運：中央公園、市議會、鹽埕埔站，步行10-15分鐘可抵達

❷輕軌：駁二大義、真愛碼頭或旅運中心站

若欲搭乘黃色小鴨彩繪列車（列車編號｜KLRT-24），可下載「高雄ibus」APP可查詢列車動態

❸接駁車：捷運中央公園站至英雄路

營運日期➢1/27、1/28、2/3、2/4、2/8、2/10~14、2/17、2/18、2/24、2/25，當日15：00~22：00

搭乘地點➢中央公園站1號出口、愛河灣（老弱婦孺、親子遊客優先搭乘）

※冬日遊樂園請至16-18碼頭

❶捷運：三多商圈站，轉市區公車黃1或黃1區間，下車後即可抵達

❷輕軌：搭乘至旅運中心，步行5-10分鐘即可抵達

※冬日遊樂園周邊無汽車停車位，請停於外圍後轉乘捷運進場

※輕軌光榮碼頭站熱門日（2/3、4、8、10~14、17、18、24、25，當日12：00~22：00） 取消上下客服務

【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.02】

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十年好久不見 超萌黃色小鴨攜伴「重游」愛河灣

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