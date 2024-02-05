紅色迎春 走逛三鳳中街尋年味 順遊歷史老車站

【◎文/陳婷芳 ◎攝影/陳婷芳、Carter】

紅色燈籠高高掛，門口也張貼上了龍年大吉的春聯，懷著迎接春節的好心情，來到三鳳中街採買年貨，走訪老街踏尋街角巷弄之美，發掘年味療癒事物！

三鳳中街以南北雜貨批發零售為主，不但可以貨比三家，還能試吃品嚐。(攝影/Carter)

北迪化、南中街，一向是臺灣南北貨集散地的代名詞，由此可見高雄三民區的三鳳中街有多麼貼近常民生活。尤其在辦年貨的年節時刻總是人山人海，從過年少不了的餅乾糖果、休閒零嘴、年節禮盒，或是料理年菜必備的香菇、鮑魚、干貝、烏魚子、五穀雜糧、中藥材等，應有盡有、樣樣齊全。

開心果、腰果、花生、葵瓜子等休閒零嘴在年節買氣特別旺。(攝影/Carter)

走讀距今逾百年歷史的三鳳中街，所在地區早年稱作「三塊厝」，日治時期高雄八大驛站之一的「三塊厝驛」便是在這一帶，昔日街道分前、中、後，以「中街」最熱鬧而知名。三塊厝鄰近高雄港區，加上與河道連結便利，成為水陸運輸樞紐，可說是當時貨物集散地，主要以南、北雜貨批發零售為主，上千種類琳瑯滿目，在此經營的店家多半已傳承三、四代以上，見證它的興衰歷史。

三鳳中街尤其在辦年貨的年節時刻總是人山人海。(攝影/Carter)

辦年貨買氣搶搶滾

走在街上，採買年貨的民眾個個逛得興高采烈，詢問「這個怎麼賣」的話語此起彼落，人聲鼎沸熱鬧不已。開心果、腰果、南瓜子等休閒零嘴就擺在最顯眼的位置，在地經營數十載的元豐行老闆娘笑著說，「開心果」給人喜氣洋洋的聯想，買氣也跟著搶搶滾。近年來健康意識抬頭，蔬果餅乾和脆片也成為年貨大街上另一熱賣的人氣商品。

湖南臘肉、烏魚子，充滿年味超應景。(攝影/Carter)

應景上市的臘肉、嘉義黑香腸、雲林口湖烏魚子、澎湖魷魚絲等臺灣各地知名山珍海味，吸引購買人潮在攤位前排隊聚集。老街上傳承三代至今的清溪小吃部同樣大排長龍，早在1949年，三鳳中街尚未發展成形前，清溪小吃部就已經落腳於此，老街上唯一的小吃店也成為獨特的風景，手工自製的新鮮肉丸、蝦丸和鹹湯圓，口感紮實彈牙，集結三種美味而成的綜合湯，是老饕必點的招牌，來到三鳳中街採買，走累了不妨到「清溪小吃部」，既可稍作歇息，又可享用美食解饞。

清溪小吃部是老街上唯一的小吃店，也成為街上獨特的風景，供應簡單的家常料理。(攝影/陳婷芳)

老宅咖啡、舊車站 來和老時光約會

在三鳳中街縱橫交錯的巷弄內，仍保留著歲月刻畫下的舊城區生活氛圍，很適合隨興展開一趟老街散策，享受悠閒時光，「癒見老宅咖啡」就靜靜地座落在巷道之間，紅磚牆在綠色盆栽點綴下，恬淡的生活詩意更顯鬧中取靜，無論是和室小房間或木作窗台一個人獨處，品嚐一份貓吐司配上香醇咖啡，在辦年貨的繁忙間隙中也能偷得浮生半日閒，享受片刻寧靜。

來癒見老宅咖啡享受清幽時光，這裡也是寵物友善空間。(攝影/陳婷芳)

位於三鳳中街不遠處的舊三塊厝車站，是日治時期「鳳山支線」首站，曾是雄中學生與三塊厝居民的交通樞紐，也是鄰近煉瓦產業成品運輸的重要據點。這座日式木製舊站體承載了當地鐵道文化記憶的起點，因此被保留了下來，並指定為重要的市定古蹟。

建於日治時期的舊三塊厝車站，與鄰近木造的新站比鄰相映，彷彿看見新舊時光交錯的軌跡。(攝影/陳婷芳) 配合高雄市區鐵路地下化計畫新建之三塊厝車站，於2018年重新啟用。(攝影/陳婷芳)

木造的舊站房現由拾沐設計與植聚團隊進駐重新利用，位於隱蔽的城市空間，對喜愛攝影的人來說，可說是一處絕佳的拍照秘境，靜謐而寫意，沉浸在此，彷彿能回到從前，讓人自然地放慢腳步，與舊時光共譜陳年回憶。

•清溪小吃部

地址：高雄市三民區三鳳中街80之1號

時間：11：30～20：00，週日公休。

•癒見老宅咖啡

地址：高雄市三民區三鳳中街38巷6號

電話：07-2888883

時間：週一至週五11：00~18：00，週六、日10：00~18：00

ＦＢ：癒見老宅咖啡