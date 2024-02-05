「黃色角落」踩點小旅行 尋找生活療癒能量

聯合新聞網／ 高雄畫刊

療癒的黃色小鴨暌違十年再度回到高雄，今年特地「攜伴」游進愛河灣。(上：攝影/黃敬文、下：攝影/Carter)
療癒的黃色小鴨暌違十年再度回到高雄，今年特地「攜伴」游進愛河灣。(上：攝影/黃敬文、下：攝影/Carter)

【◎文/羅健宏 ◎攝影/Carter、黃敬文 ◎圖片提供/高雄市政府觀光局】

　　迎接黃色小鴨暌違十年重返愛河灣，高雄多處景點搶先換上新裝。從壽山動物園、旗津高雄燈塔到壽山情人觀景台，14處迷人的黃色角落邀請眾人實際走訪，或來場黃色主題之旅。

位於旗津高雄燈塔園區內的人氣咖啡店Shoreline Coffee & Roaster。(攝影/Carter)
位於旗津高雄燈塔園區內的人氣咖啡店Shoreline Coffee & Roaster。(攝影/Carter)

延續小鴨設計靈感 傳遞暖心能量

　　2月的高雄是黃色主題月，除了愛河有眾所期盼的兩隻黃色小鴨展出，高雄市政府觀光局自去(2023)年12月起串連市區熱門旅遊景點及店家，發起「黃色角落」計畫，於光之塔、壽山情人觀景臺、壽山動物園、高雄國際會議中心、Shoreline Coffee & Roaster、邦咖啡、路人咖啡3號店及8號店、藍碗麵、禮物藝術餐廳、北歐北歐、鈞怡大飯店、Single INN單人房、阡陌一舍UNS共14處地點，打造讓人會心一笑的地景作品，為活動暖身。

登上壽山情人觀景臺尋找黃色角落，可同時俯瞰高雄市區景色。(攝影/Carter)
登上壽山情人觀景臺尋找黃色角落，可同時俯瞰高雄市區景色。(攝影/Carter)

　　呼應黃色小鴨的療癒設計，黃色角落以標點符號加上黃色圓圈組成的Emoji笑臉做為主要元素，14件作品各自展現完全不同的樣貌，有巨大可包覆整棟建築的版本，以及飛散在窗戶、藏匿在地面的小型尺寸，還有堆疊成聖誕樹、派對拉炮等有趣造型圖案，猶如可任意化身的黃色笑臉精靈，為高雄注入暖心能量，並創造觀光全新亮點。

北歐北歐的黃色角落以星空為靈感，與白色外牆相互輝映。(攝影/Carter)
北歐北歐的黃色角落以星空為靈感，與白色外牆相互輝映。(攝影/Carter)

路人咖啡3號店的窗景也是黃色角落之一。(圖片提供/高雄市政府觀光局)
路人咖啡3號店的窗景也是黃色角落之一。(圖片提供/高雄市政府觀光局)

黃色角落踩點 作品特色搶先看

　　黃色角落皆全日開放，如果欣賞完黃色小鴨，可順道前往壽山情人觀景臺，此處黃色角落藏身在觀景臺地標藝術裝置「LOVE傳聲筒」側邊，而位於壽山動物園的作品，則是將黃色笑臉拼貼成園內人氣動物，有綿羊、獅子、河馬，當然也包含壽山上的獼猴。

壽山動物園的黃色角落位於入口處地面，園區動物化身為各式各樣的黃色笑臉。 (圖片提供/高雄市政府觀光局)
壽山動物園的黃色角落位於入口處地面，園區動物化身為各式各樣的黃色笑臉。 (圖片提供/高雄市政府觀光局)

　　搭上渡輪前往旗津，登上高雄燈塔，在園區旁的人氣咖啡店Shoreline Coffee & Roaster點上一杯義式咖啡，觀賞裝飾在牆面上的繽紛派對拉炮。設置在藍碗麵和北歐北歐的作品因應店家設計風格，前者將店家識別與聖誕樹結合，後者則將黃色笑臉轉化成為高掛夜空的月亮和點點星光。無論是哪件作品，一旁總能看見拍照留念的人們。

點杯咖啡，欣賞Shoreline Coffee & Roaster外牆的作品。(攝影/Carter)
點杯咖啡，欣賞Shoreline Coffee & Roaster外牆的作品。(攝影/Carter)

藍碗麵外牆的聖誕樹地景，將店家的藍碗標誌巧妙融入其中。(攝影/Carter)
藍碗麵外牆的聖誕樹地景，將店家的藍碗標誌巧妙融入其中。(攝影/Carter)

　　位於三民一號公園光之塔的地景，則是14件作品中規模最大的版本。巨大的黃色笑臉如影子安置在光之塔旁，隨著黃昏時刻接近，光之塔亮起黃光，與作品共同創造出難忘的視覺景象。包括高雄國際會議中心、路人咖啡、Single INN單人房、阡陌一舍UNS等黃色角落，以各自獨特的方式傳遞療癒能量。2月不妨實際走訪，親身感受期間限定的迷人作品。

光之塔旁的作品是巨型黃色笑臉，笑臉以黃色圓圈加上標點符號組成。(攝影/Carter)
光之塔旁的作品是巨型黃色笑臉，笑臉以黃色圓圈加上標點符號組成。(攝影/Carter)
14處「黃色角落」：

• Shoreline Coffee & Roaster

位置：高雄市旗津區中洲巷140-3號

• 邦咖啡 Bang Coffee

位置：高雄市鼓山區逢甲路207-1號

• 高雄國際會議中心

位置：高雄市鹽埕區中正四路274號

• Shou Shan Zoo 壽山動物園

位置：高雄市鼓山區萬壽路350號

• 路人咖啡8號店 Ruh Cafe No.8

位置：高雄市苓雅區新光路17號

• 藍碗麵 Blue Bowl Noodle Store

位置：高雄市三民區瀋陽街1號

• 壽山情人觀景臺

位置：高雄市鼓山區忠義路30號

• 鈞怡大飯店

位置：高雄市前金區河東路10號

• 路人咖啡3號店Ruh Cafe No.3

位置：高雄市三民區天津街253號

• 阡陌一舍 UNS

位置：高雄市鹽埕區堀江街23-2號

• Nordiska 北歐北歐

位置：高雄市鼓山區明誠三路433號

• SingleInnstation 單人房站前館

位置：高雄市新興區八德一路392號

• 禮物藝術餐廳

位置：高雄市苓雅區建軍路2-1號

• 光之塔

位置：高雄市三民區同盟二路215號

【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.02】

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