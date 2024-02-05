前進綠色山林溪谷 來場戶外走春舒心旅

聯合新聞網／ 高雄畫刊
採取新式工法設計的吊橋與茂林多數吊橋造型不同，是羅木斯溪登山步道一大特色。(攝影/Carter)
採取新式工法設計的吊橋與茂林多數吊橋造型不同，是羅木斯溪登山步道一大特色。(攝影/Carter)

【◎文/羅健宏 ◎攝影/Carter】

　　春節年假到來，團聚歡慶難免大魚大肉，享受美食同時也別忘了動起來。若有闔家出遊計畫，不妨挑選老少皆宜的登山步道，享受綠色山林環抱。位於茂林的羅木斯溪以及美濃的雙溪樹木園，擁有截然不同的山林美景，邀請讀者好友們一起探索。

位於茂林區的羅木斯溪登山步道，擁有峽谷自然景觀和夢幻瀑布美景。(攝影/Carter)
位於茂林區的羅木斯溪登山步道，擁有峽谷自然景觀和夢幻瀑布美景。(攝影/Carter)

尋訪瀑布秘境：羅木斯溪登山步道

　　以獨特峽谷地形和豐富自然生態聞名的茂林，設有多條主題步道。位處東南方茂林谷的羅木斯溪登山步道擁有峽谷自然景觀和瀑布美景，因路線沿溪流搭建，加上大量綠意遮蔭，成為許多人夏日避暑的首選。

　　羅木斯（Lumusu）在魯凱族語中為「美麗的山谷」，亦是茂林谷的舊名。登山步道原長度約4公里，受八八風災影響部分路線中斷，2013年重新整修開放1.2公里。沿途設有多座涼亭及可遠眺峽谷的兩座吊橋、一座拱橋，以及四季有水的茂林谷瀑布。

步道兩旁的植物形成自然綠蔭，恰好遮蔽炎熱的太陽照射。(攝影/Carter)
步道兩旁的植物形成自然綠蔭，恰好遮蔽炎熱的太陽照射。(攝影/Carter)
　　因位於濁口溪支流木勝溪的上游，登山步道兩側為陡峭岩壁，路線沿途可發現九芎、桔梗蘭、矢竹等亞熱帶常見野外植物。部分路段直接下切至溪谷，清澈見底的溪流中有大量魚群悠遊，加上堆疊在河床的巨石奇景，吸引不少人駐足欣賞。

　　步道去程多爬坡及上坡階梯，依照個人體力，單程約莫需40至50分鐘。路線終點是木造涼亭，可以在此處稍作休息，並欣賞被網友們封為秘境的茂林谷瀑布，自山壁傾洩而下的溪水，於春夏豐水期特別壯觀。

冬季黃蝶翠谷為枯水期，5至7月可見大量黃蝶現蹤。(攝影/Carter)
冬季黃蝶翠谷為枯水期，5至7月可見大量黃蝶現蹤。(攝影/Carter)

遇見珍奇熱帶植物：雙溪樹木園步道

　　鄰近黃蝶翠谷旁的雙溪樹木園步道全長1.5公里，為水泥鋪地和泥石路，除步道後段有少部分爬坡外，全線平緩易走，適合所有年齡層，平時就是不少美濃人健行運動的去處。

雙溪樹木園林相層次分明，呈現典型熱帶氣候特徵。(攝影/Carter)
雙溪樹木園林相層次分明，呈現典型熱帶氣候特徵。(攝影/Carter)

　　雙溪樹木園步道前身是「竹頭角熱帶樹木園」，日治時期為熱帶樹種的研究基地，戰後轉型為自然生態公園，7.65公頃的園區內種植近百種熱帶樹木，如南美洲的胭脂樹、東南亞的大花龍腦香、印度至澳洲分布的雷君木，還有黃蝶主食鐵刀木。豐富林相吸引各種生物定居，根據農業部調查，除了常見的低海拔動物，過去還曾發現珍貴稀有的八色鳥及朱鸝。

雙溪樹木園步道全線平緩易走，還擁有豐富林相。(攝影/Carter)
雙溪樹木園步道全線平緩易走，還擁有豐富林相。(攝影/Carter)

　　高聳樹身加上盤根錯節的板根，整個園區就像是一座熱帶雨林，除了主要路線，還有針對賞鳥愛好者及桃花心木的延伸步道，沿途皆設有植物的解說牌，步道終點是平坦的景觀草原，可以在此遠望美濃聚落的風景。若有體力再往上攀爬，可接到九芎林登山口，中途的制高點可以俯瞰更完整的景色。

• 羅木斯溪登山步道

前往：台27線轉高132線，接羅木斯聯絡道路右轉續行即可看見停車場，之後再步行約10分鐘抵達登山口。

更多旅遊資訊：https://www.maolin-nsa.gov.tw/04000046.html

• 雙溪樹木園步道

前往：美濃區廣福街轉高109線，過水底溪即抵達停車場，步行約2分鐘抵達步道口。

更多旅遊資訊：https://recreation.forest.gov.tw/Trail/RT?tr_id=125

【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.02】

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