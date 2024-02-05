插畫家0.5mm謝閔堯 用畫筆勾勒詼諧與創意

【◎文/蔡蜜綺◎攝影/Carter】

插畫家0.5mm（謝閔堯）的插畫之路充滿曲折，他的故事告訴我們：對於夢想和熱愛的事物，堅持不懈的追求是最珍貴的。

謝閔堯說，他從小不愛念書，倒是對美術和體育很有興趣，表現也相當不錯。就讀高職時，他專注於美工，學校對學生的學習要求很高，包括畫圖、拉坏、皮雕、攝影、雕塑、油畫等多方面技能都要涉獵。雖然每個項目還不算是深入，但已讓他找到感興趣的方向，並打下紮實的藝術基礎。

謝閔堯擅長將生活中的搞笑元素結合插畫，風格獨樹一幟。(攝影/Carter)

在校時，國文老師還鼓勵他投稿《高縣青年》月刊，作品不僅入選，更接連獲邀撰稿，成為校內小有名氣的人。畢業後，他曾嘗試不同工作，包括在職棒球隊從事商品開發設計、大型購物中心擔任裝飾陳列等，儘管經歷豐富多彩，但考量未來發展性，最終他還是決定創業。

以往每逢假日，謝閔堯都會跑市集賣皮雕，但生意不好。考取高雄市街頭藝人證照創業後，他便改變策略，從傳統雕刻轉為用壓克力顏料在皮革上畫圖。這種獨特風格使他的皮件商品在市集中脫穎而出，生意逐漸好轉。另外，他也接受客製化訂單，把人像畫在筆盒、包包、鑰匙圈等皮件上，收入也相當不錯。

林園汕尾漁港防波堤上的海洋生物壁畫，出自謝閔堯之手。(圖片提供/0.5mm謝閔堯)

謝閔堯創作的壁畫出現在民宿、公寓及學校等多個地點，成為拍照打卡熱點。(圖片提供/0.5mm謝閔堯)

然而，偶然一次看到貂皮扒製的影片後，讓他反思起自己的創作材料，出於對動物的愛護之心，他停止製作皮件，專心投入插畫，創作範疇也涉足壁畫領域。在一次擺攤時，有位民宿老闆欣賞他的作品，還邀請他在牆上畫畫，成為他的壁畫處女作，因而為他的事業開啟新領域。壁畫帶給他更多創作舞臺，也增加更多曝光機會，讓他的作品被更多人認識。

謝閔堯筆下的角色「球球」(左)，實際身分是陪伴他17年的寵物馬爾濟斯。(攝影/Carter)

談及「0.5mm插畫」品牌名稱，謝閔堯表示是源自他笑起來眼睛的寬度，品牌Logo則是紀念曾陪伴他17年的馬爾濟斯「球球」。 謝閔堯說遇到挫折時，球球是陪伴的家人，鼓勵他堅持畫家這個夢想，於是將對球球的思念畫入圖裡，只要是他畫的圖裡一定都有牠的身影，「球球永遠活在我心中」。

一家人與毛小孩變身畫紙上Q版角色，成為粉絲珍藏作品。(圖片提供/0.5mm謝閔堯)

謝閔堯喜歡畫動物，發自與球球的情感連結及對動物福利的關心 。他以插畫內容宣導動保觀念，如提倡領養代替購買，以及出國旅遊不應該騎乘動物等，也經常接受養狗粉絲的委託，將他們的家人和毛小孩一同入畫。這些插畫作品不僅是對家庭愛的表達，也是珍視毛小孩的心意。他感謝所有粉絲對他的支持，這種互動連結讓他深感溫暖。

提起插畫風格，謝閔堯自認是個充滿創意且稍具叛逆精神的插畫家。他喜歡將圖畫得滿滿的，比例、長相與眾不同，而且色彩鮮豔奪目，使得他的畫作能夠在眾多插畫中嶄露頭角，粉絲一眼就能認出他的作品，這種高度的辨識性，深獲粉絲喜愛。

親手繪製龍年紅包袋，張張別具巧思創意十足，深獲粉絲喜愛。(攝影/Carter)

每年，他都會精心繪製紅包袋，這個習慣最初是寄送作品給客人時，他會在外包裝的紙袋上畫圖，讓收到的人感到驚喜，後來激發了他畫紅包袋的靈感，已經持續6、7年。謝閔堯手繪的紅包袋不僅過節應景，也善用一些生活上的搞笑元素，如過年時阿公開冰箱被塞滿的烏魚子打到，或戴著安全帽去開阿嬤的冰箱等，幽默十足讓人忍不住會心一笑。

謝閔堯將生活體驗加入搞笑元素繪製於紅包袋上，與更多人分享插畫帶來的歡樂。(圖片提供/0.5mm謝閔堯)

至於春聯，近幾年他都放在「ibon便利生活站」供人免費下載，是一種回饋給粉絲的方式。這種分享讓他感到滿足，希望藉此讓更多人感受到他的插畫中帶來的歡樂。

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