覓奇頂級日本料理：以美食款待最重要的人

【◎文/李曉萍 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/覓奇餐飲集團】

覓奇頂級餐飲集團旗下共4間餐系，包含日本料理、鐵板私廚、日式火鍋、日式燒肉等，提供來自各地的上乘珍饈，在亞洲新灣區創造味蕾極致體驗。

「真材實料」不僅表現在食材，也呈現在室內氛圍，日式質感空間大量使用檀香和檜木，沉靜雅緻。(圖片提供/覓奇餐飲集團)

滿足味蕾的奇妙旅程

宛如京都料亭的優雅空間內，板前長專注俐落地處理光澤飽滿的生魚片，展演修煉十多年的職人刀工，水箱裡活跳跳的鱈場蟹、澳洲龍蝦揮舞著螯腳，不需任何語言文字介紹，饕客們的期待已悄然開啟。

喜愛美食的亞資科技董事長王俊華(左三)創辦覓奇頂級日本料理，由雙主廚石鼎立(左二)、石天恩(左一)與板前長陳文德(右一)組成黃金陣容，呈現高級日料的職人匠心。(攝影/Carter)

「覓奇頂級日本料理」主打日式無國籍創意料理，由行政主廚石鼎立和日料主廚石天恩掌舵，雙主廚皆擁有30多年的豐富經驗，石鼎立服務過許多知名餐廳和五星級飯店，熟知各餐系菜色，石天恩來自日料世家，自小耳濡目染，淬鍊養成精湛廚藝，再加上經臺、日、中國上海三地高級料亭歷練的板前長陳文德，三人合作無間，以日式烹調手法為本位，融入無國界創意調味和擺盤，將世界各地高品質食材、時令海鮮變成老饕尋覓美味的奇妙旅程。

創辦人王俊華為亞資科技董事長，多年前面臨電玩市場消費型態的改變，帶領員工轉戰餐飲業，累積了火鍋店、孫家小館等實戰經驗後，網羅專業團隊，主攻金字塔尖端的精緻餐飲市場，同時滿足自己老饕等級的挑剔味蕾。「覓奇」是米其的諧音，代表以米其林餐廳為指標的信心，笑稱自己是忠實顧客的王俊華說：「每次坐在吧台，看廚師發揮想像力，變出不一樣的料理，是我最享受的過程，希望用餐的客人也能感受這種奇妙。」

日本空運的活海鮮是覓奇頂級日本料理一大賣點，肉質Ｑ彈鮮美，非一般冷凍海鮮可比擬。(攝影/Carter)

頂級食材直球對決

「我們企業文化就是把最好的食材輔以精湛的職人廚師工藝呈現給消費者。」王俊華充滿自信表示。由於氣候差異，日本海鮮油脂豐盈、肉質細膩，為了讓客人品嚐當季時鮮，從日本進口空運活體及冰鮮海味，於餐廳內建置養殖設備，確保每一口都是生猛活跳的大海滋味，北海道喜知次、北寄貝、白甘等日本特有漁獲當然不能缺席，冬季最肥美的當屬鱈場蟹、松葉蟹和毛蟹，此外，季節限定的新鮮鱈魚白子和鮟鱇魚肝也是老饕不會錯過的頂級食材。

「鱈場蟹朴葉燒」靈感來自日本飛驒地區鄉土料理。鱈場蟹腳加上胡麻味增炙烤，以日本特有的朴樹葉子擺盤，朴葉特殊的香氣帶領饕客用味蕾遊日本。(攝影/Carter)

七成食材來自日本，三成為紅喉魚、明蝦、虎蝦等臺灣時令海鮮，鮪魚腹肉更指定選用東港捕獲的野生鮪魚，搭配精挑細選的在地食材，例如蝦夷蔥、大蔥和食用花皆是老闆娘在美濃親手栽種。主廚石天恩補充道，「料理三要素是食材、刀工和火候，對我們而言，食材排第一。」

「龍蝦生海膽燒」使用現撈的澳洲龍蝦，抹上自製日本海膽醬燒烤，疊放滿滿的北海道新鮮海膽，濃郁海味遇上彈牙龍蝦，充滿年節華麗感。(攝影/Carter)

覓奇提供單點料理和無菜單套餐，套餐內容隨季節及食材變更，板前長陳文德表示，即使同一種魚，也會依當天取得的食材狀況調整烹調手法，每次造訪總能嚐到驚喜。適度調味凸顯食材鮮美，創意結合法式醬汁，增添風味層次，烤物搭配青醬或番紅花醬，「龍蝦生海膽燒」以日本海膽熬煮醬汁，濃郁海味讓澳洲龍蝦的氣味口感更馥郁多元。想要一口氣網羅覓奇之味，可嘗試期間限定的除夕年菜套餐，從澳洲龍蝦、大排翅到日本A5和牛一應俱全，精緻澎湃，如同日本新年必吃「御節料理」，象徵開啟新年好運氣。

年菜套餐的「迎賓開胃小品」，包含點綴頂級大白鱘貝魯嘉魚子醬的鱈場蟹山藥細麵、搭配鮮果與梅子醋的磯煮鮑魚、以及合鴨大蔥，擺盤如同精巧藝品。(攝影/Carter)

覓奇的待客之道表現在食材的講究、烹調細膩與味道的用心、食器選用及專業服務，面面俱到，堆疊一場滿足身心及視覺的美食極致體驗，在特殊的日子，把「最好」呈現給重要的人，用料理寫下彼此美好的回憶。

Me我鐵板私廚由雙主廚領軍，為顧客提供如藝術品般的佳餚。(圖片提供/覓奇餐飲集團)

鐵板燒X日式火鍋X日式燒肉 挑戰極致味蕾體驗

覓奇頂級餐飲集團旗下另外三間餐廳為鐵板私廚、日式火鍋及日式燒肉。

Me我鐵板私廚以「鐵板燒創藝鬼才x教父級鐵板燒大師」四手聯彈，Chef Alan擁有豐富的40年廚藝經歷，被譽為鐵板燒界的教父級人物，Chef William曾在入選米其林指南的臺中中山招待所擔任副主廚，並經歷過米其林二星的侯布雄法式餐廳創新歷練。創辦人王俊華表示：「Me我鐵板私廚不僅僅是一間餐廳，它是由兩位頂尖主廚為每位食客創造的、獨特的藝術舞臺。」

覓奇頂級日式火鍋供應新鮮海產及肉品，涮過就能嘗到食材的原始美味。(圖片提供/覓奇餐飲集團)

座落於四維四路與苓南路口一樓的覓奇頂級日式火鍋，入口飛花落院的造景讓客人進門就有一秒到日本的感受，內部以清水模壁面為主體，座位區與包廂隔間為松木打造，整體呈現低調都會時尚風格。餐點以火鍋共鍋型態為主，現場裝置活水養殖缸，有多種海鮮食材，現點現撈，烹煮後可享受鮮活Q彈的絕佳口感。肉品精選美國熟成「自然牛」、日本A5級和牛、知名飛驒牛及澳洲M9+等級高品質和牛等，特別引進乾式熟成設備，藉此提升肉質風味。

店家精選各類優質肉品，且不做醃漬與過多調味。(圖片提供/覓奇餐飲集團)

二樓則是覓奇頂級日式燒肉，餐廳備有包廂空間寬敞舒適，餐點除了雙人套餐，亦接受客製單人套餐，精選各類優質肉品，不做醃漬與過多調味，強調品嘗食材原味。除了可以自己動手烤肉，餐廳也提供專人代烤服務，可以放心地跟朋友聊聊天、輕鬆品嘗美味燒肉。

• 覓奇頂級日本料理

地址：高雄市苓雅區成功一路76號 78號

電話：(07)269-5111

時間：11：00~14：30、17：00~22：00

官網：覓奇頂級日本料理

FB：覓奇頂級日本料理 Miche Top Japanese Cuisine

• Me我鐵板私廚

地址：高雄市苓雅區興中二路154號

電話：（07）269-6655

時間：12：00~14：00/18：00~22：00

官網：Me我鐵板私廚

FB：Me我鐵板私廚

• 覓奇頂級日式火鍋

地址： 高雄市苓雅區苓南路7號1樓

電話：（07）330-8587

營業時間： 星期一~五 16：00~00：00，六日11：30~15：00; 16：00~00：00

官網：覓奇頂級日式火鍋

FB：覓奇頂級日式火鍋/Miche Top hot pot resturant

• 覓奇頂級日式燒肉

地址： 802高雄市苓雅區苓南路7號2樓

電話：（07）330-8587

營業時間： 星期一~五 16：00~00：00，六日11：30~15：00; 16：00~0：000

官網：覓奇頂級日式燒肉

FB：覓奇頂級日式燒肉 Top Yakiniku Miche restaurant