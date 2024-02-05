玩出年味！手作注連繩、簇絨地毯有趣又療癒

【◎文/陳婷芳 ◎攝影/Carter】

趁著年假期間團聚時光，不妨與家人、朋友來場溫度與療癒兼具的休閒活動！找些特色手作體驗一起同樂，像是只有準備過年才會開課的日式祈福注連繩，或紅遍全臺的簇絨織品（Tufting），創作屬於彼此的過年回憶。

DIY日式注連繩 祈福開運

「其實多數人都看過日本注連繩，只是沒有特別瞭解它的名稱及用途。」花好花藝工作室負責人Nancy解釋，注連繩日文寫作 「しめなわ」，又稱注連飾、標繩或七五三繩，是一種用稻草織成的繩子，常見於神社鳥居或神社周圍樹幹上，日本相撲力士腰上繫的腰帶也可見到，有迎神、設立結界的意涵，即有所謂趨吉避凶的含意，所以過年期間日本人常會在自家玄關門口掛上注連繩，就連各種婚喪喜慶活動也都會普遍使用，甚至有人會將迷你注連繩掛在汽車裡，在日本超市、大賣場普遍也都買得到這類祈福開運小物。

紓壓放鬆又好玩的日式祈福注連繩體驗，最後成品與桌花搭配擺飾，輕鬆營造日式年味氛圍。(攝影/Carter)

曾在澳門工作長達10年的Nancy，2019年返臺後萌生創業念頭，擁有美術設計科班出身的她，想要開一間舒服的花店，提供花藝設計、觀葉植物、室內植物相關專業服務，因此，遠赴韓國深造花藝專業，考取花藝設計師證照。「花好花藝Wow Flower & Plant工作室」成立後，不僅挺過疫情風暴，從商業空間、婚禮布置到手作課程，都能精準掌握流行趨勢。

注連繩只要使用熱熔槍，將花材與水引迎春扇膠黏起來，堪稱是零失敗的手作體驗。(攝影/Carter)

三種繩結配花材創意玩起來

注連繩手作體驗在花藝店已風行多年，尤其適合上班族，過程特別放鬆紓壓。有別於純日本注連繩只有以稻草繩結製作，Nancy講求創意、創新，另提供拉菲草紙線的繩結，同時考量日本人過新年偏好純潔的白色，臺灣人過新年則喜好象徵喜氣的紅色，所以提供原色草繩、白色紅線及紅色金線等三種繩結素材讓學員搭配使用。

日式祈福注連繩體驗課程在農曆春節前推出，經常是秒殺超級搶手。(攝影/Carter)

相較純日本的注連繩形式簡潔不花俏，頂多利用紙扇加上水線簡單造型，花店手作體驗著重創意，Nancy會事先準備乾燥花、永生花、水引迎春扇多種花材，使用熱熔槍把這些素材膠黏起來，就可以大功告成。

堪稱零失敗的注連繩手作體驗，花材隨個人配置，完全不會有「撞繩」的情形。(攝影/Carter)

手作體驗教學多年下來，Nancy說，她經常會遇到學員預設立場，認為自己手拙、沒有藝術細胞和美感，但最後還是學員獨力完成，手作體驗過程毫無壓力又開心，可說是零失敗的手作體驗，且花材隨個人配置，完全不會有「撞繩」的情形，獨一無二的創作也帶來滿滿成就感。她透露注連繩體驗課程最有趣的，就是小朋友比大人手作速度快，大人會想很多，小朋友有許多天馬行空的想像，直率地把想法表現出來，反而常常做出令人驚艷的作品。

• 花好花藝Wow Flower & Plant

地址：高雄市三民區民族巷22-2號

電話：0985-113-235

時間：10：30～18：30，採預約制，週二休

FB：Wow flower & plant 花好花藝

IG：花好花藝Wow Flower & Plant

風靡全球的Tufting手織地毯，從國外紅到臺灣也掀起一陣風潮。(圖片提供/1999’s Tufting) DIY簇絨地毯 度過療癒時光

「噠！噠！噠！」盡情在織布上揮灑自由創作，把自己喜歡的圖案編織成毛茸茸的地毯，風靡全球的Tufting手織地毯，從國外紅到臺灣也掀起一陣風潮，來到1999’s Tufting Studio 高雄手作地毯工作室跟上這股手作療癒風。

Hanna投入Tufting手作地毯創作教學2年多，從自身經驗分享這種手作紓壓的過程。(攝影/Carter)

工作室成立於2022年，許多人因為疫情需待在家中長時間工作，因而備受壓力與心情焦慮，當時創辦人因緣巧合接觸到手作地毯帶來的紓壓療癒，於是萌生推廣手作地毯體驗課程的想法，讓更多人體會這項新奇有趣的手作編織，透過動手做過程，讓人暫時遠離塵囂煩惱。

由於使用簇絨槍需要稍微施力，手作地毯體驗時多採取站立以維持重心。(攝影/Carter) Tufting手作地毯必須線上先進行預約，並與學員討論打底圖。(攝影/Carter)

用簇絨槍DIY地毯輕鬆上手

Tufting源自於俄羅斯刺繡，透過簇絨槍（Tufting gun）可以交織出地毯、杯墊、抱枕及畫框毯等多種形式的針織作品。由於Tufting手織地毯製作時間約需4小時，為了讓簇絨槍的紗線緊緊穿入織物中，通常會採取站立操作。

Tufting手作地毯體驗分成35×35、50×50、90×90三種規格，平均需4小時可完成作品。(圖片提供/1999’s Tufting)

從事Tufting手織地毯教學2年多的Hanna說，體驗課程需事先在線上進行預約、討論圖片打底圖，接著來到工作室上課，手作體驗開始前30分鐘，老師會先教學使用簇絨槍，等學員們練習上手後就可以自由發揮體驗，最後再由老師協助使用止滑墊上膠，並進行簡單的修整，完成後當然也要和自己作品拍照留念。

不少學員偏好自畫像，但人像製作難度相對較高，Hanna建議不妨可以結合似顏繪或無臉畫的畫風技巧。(圖片提供/1999’s Tufting)

情侶、全家福、毛小孩織出幸福

Tufting手作地毯廣受大學生與上班族喜愛，還有不少親子聚會、姊妹淘相約來體驗。Hanna透露自己最喜歡情侶和全家福的作品，常常會聽到學員一邊製作、一邊分享自己的故事，洋溢著滿滿的溫馨幸福，甚至有學員用來作為婚禮的婚紗照，也曾有準媽咪用Baby超音波來打底圖，令她印象十分深刻。

手作編織喜氣春聯，特別有一番年味新意。(圖片提供/1999’s Tufting)

手作地毯最常見的圖像仍以動漫為大宗，不過近年毛小孩的人氣也不遑多讓，多為自己毛孩量身製作寵物地毯。另外，也有不少學員偏好自畫像，但人像製作難度相對較高，Hanna建議不妨可以結合似顏繪或無臉畫的畫風技巧。龍年春節即將到來，推薦利用Tufting手作編織喜氣的春聯，特別有一番年味新意。

• 1999’s Tufting Studio 高雄手作地毯

地址：高雄市苓雅區中華四路88號2樓

電話：0983-986-895

時間：09：30～21：00，採預約制

FB：1999’s Tufting Studio 高雄手作地毯

IG：玖玖藝術 |1999’s Tufting Studio｜高雄手作地毯