七二設計工作室 「濱線熊」設計師的紙玩具十年創作之路

聯合新聞網／ 高雄畫刊
不用十年磨一劍，設計師洪旻宏創造濱線熊角色打響名號。(攝影/Carter)
不用十年磨一劍，設計師洪旻宏創造濱線熊角色打響名號。(攝影/Carter)

【◎文/陳婷芳 ◎攝影/Carter、黃敬文 ◎圖片提供/七二設計工作室】

　　響應龍年到來，七二設計工作室攜手高雄捷運推出龍年車廂提燈，可愛造型未上市就造成轟動，吸引不少收藏家目光。該工作室創立至2024年5月將屆滿十年，最初以具有港都意象的「濱線熊」角色打響名號，再到後來與鹽埕、哈瑪星在地社群、商家交流串聯，推動地方創生。面對別具意義的十年，七二設計工作室將回歸初心，以紙玩具作品重新回到消費大眾視野。

七二設計工作室成立邁入第十年，從紙玩具、策展活動到品牌視覺、包裝設計打造多角化設計內容。(攝影/Carter)
七二設計工作室成立邁入第十年，從紙玩具、策展活動到品牌視覺、包裝設計打造多角化設計內容。(攝影/Carter)

　　來到位於鼓山哈瑪星街區的一幢老屋，2樓就是七二設計工作室，從牆上的高雄散步地圖到紙玩具陳列櫃，隨處可見出沒於高雄各大角落的濱線熊身影，背後創作者洪旻宏，將帶領我們一起回顧他創立七二設計工作室，這十年一路走來的創作歷程。

七二設計工作室相繼在文博會、台鋁書屋舉辦策展活動。(攝影/Carter)
七二設計工作室相繼在文博會、台鋁書屋舉辦策展活動。(攝影/Carter)

紙玩具設計師不斷自我挑戰

　　在與高雄捷運合作的龍年車廂提燈作品上，洪旻宏設計了可彎折、可延長的特殊造型，並且在兩節車廂都分別安裝了LED燈，將靜態的紙玩具作品玩出不同花樣。來自南投的洪旻宏，在高雄求學讀的是設計科班，從小就熱愛藝術創作的他，擅長卡榫紙玩具和插畫，創作角色從濱線熊、招財貓、達摩不倒翁、萬花筒、熱氣球到這次龍年車廂提燈，作品已累積數十款紙公仔。他的創作也不斷尋求突破，設計越來越成熟精緻，從最初雙面膠黏貼到卡榫設計，不需額外黏貼加工就能組裝完成，接著更延伸加入發條等可動結構，近年更嘗試運用不同材質或特殊結構進行創作，例如使用紙製作萬花筒並以壓克力為鏡面，或是用木料、金屬替代紙模型的形式，屢屢為作品帶來令人耳目一新的驚艷。

結合繪本和VR製作遊戲體驗的《我的濱線熊彩繪星球》，是洪旻宏歷時三年的一大突破。(攝影/Carter)
結合繪本和VR製作遊戲體驗的《我的濱線熊彩繪星球》，是洪旻宏歷時三年的一大突破。(攝影/Carter)

　　洪旻宏透露，有別於早期自行開發設計商品，現階段以濱線熊圖像授權和內容體驗為主，在2023年推出的《我的濱線熊彩繪星球》中，首次結合繪本和VR製作了一款虛實整合的遊戲體驗，使濱線熊有了完整的故事線，同時集結了動畫、聲音和紙模型結構，透過VR科技等跨領域合作，讓濱線熊「動」了起來。這一整個企劃歷時三年規劃推行，過程中涉及不同領域、專業的整合，雖然挫折不斷，卻也是他給自己設定目標，要去完成的挑戰。

來看看濱線熊、紙公仔大集合。(攝影/Carter)
來看看濱線熊、紙公仔大集合。(攝影/Carter)

從吉祥物到地圖 七二設計工作室的創生之路

　　說到創作「濱線熊」的初衷，對高雄充滿熱愛的洪旻宏表示，其實是想打造一個屬於在地的吉祥物，與在地互動並服務在地。隨著近年地方創生熱潮興起，他與幾位夥伴攜手將濱線熊結合伴手禮推廣行銷。談到吉祥物，洪旻宏也與我們分享起甲仙貓巷的「橘貓郵筒」與六龜寶來遊客中心的月光精靈「貓頭鷹郵筒」同樣也都是出自七二設計工作室的作品。

甲仙貓巷的「橘貓郵筒」，也是出自七二設計工作室的作品。(攝影/黃敬文)
甲仙貓巷的「橘貓郵筒」，也是出自七二設計工作室的作品。(攝影/黃敬文)
六龜寶來遊客中心的月光精靈「貓頭鷹郵筒」。(圖片提供/七二設計工作室)
六龜寶來遊客中心的月光精靈「貓頭鷹郵筒」。(圖片提供/七二設計工作室)

　　直到接受高雄捷運委託設計的高雄捷運路網地圖，才真正開啟了為哈瑪星一帶創生改造的起點。在捷運路網地圖設計案中，洪旻宏恰好獲得了能夠與鹽埕、哈瑪星等在地社群、商家合作，推出一系列街區地圖的機會，也因此認識了許多在地社群商家的夥伴，為後續創生合作打下基礎。除了鹽埕哈瑪星地區外，之後合作觸角更延伸到三多商圈、左營、獅甲、鳳山等地，並且透露接下來還將陸續展開與岡山、橋頭的地圖合作計畫。隨著合作景點愈來愈多，他也嘗試加入一些實驗性體驗，例如在左營推出聲音地圖，三多商圈則是結合實境解謎遊戲，邀請參觀民眾透過互動遊戲，寓教於樂認識地方特色。

由七二設計工作室設計鹽埕哈瑪星、三多商圈、左營、獅甲、鳳山的高雄散步地圖，是捷運站最搶手的地圖摺頁。(上：攝影/Carter、下：圖片提供/七二設計工作室)
由七二設計工作室設計鹽埕哈瑪星、三多商圈、左營、獅甲、鳳山的高雄散步地圖，是捷運站最搶手的地圖摺頁。(上：攝影/Carter、下：圖片提供/七二設計工作室)

　　七二設計工作室近年也熱衷於策展活動，並在每次策展規劃上都強調以在地文化為核心進行布置，如為九曲堂的鳳梨工廠設計出充滿在地特色的展場，也參與了像是2022臺灣文博會的國際盛事。同時順應興起的AI發展潮流，還會投入AI相關的創作嘗試，運用AI協助發想故事，目前正著手於一個有關壽山獼猴的計畫，洪旻宏表示成果令人相當期待。

　　作為一名從事設計的創業過來人，七年級的洪旻宏誠摯地給出一些建議，希望幫助到同樣懷抱創業的年輕朋友，他說：創業初期雖然充滿了挑戰，但培養自己風格和影響力更為重要。擁有了獨特風格和影響力，設計之路才能走得更久更遠。

• 七二設計工作室

官網：72 STYLE Design Studio

FB：72style

七二設計工作室這次也搭上黃色小鴨熱潮，免費提供「熊好鴨」及「廣告小鴨」紙模型供民眾或店家下載使用：

❶一般民眾版（無需店家LOGO）：點我進入下載連結

❷店家版（免費代上店家LOGO）：點我進入下載連結

時間：即日起至113/2/28(三)止。

※詳細使用注意事項，請見各下載連結網頁。

【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.02】

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